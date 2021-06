Wimbledon è ritornato, Djokovic e Federer possono incontrarsi solo in finale

Sorteggiato il tabellone del torneo più atteso dell’anno. I Championships ritornano dopo la pausa del 2020 per i motivi che tutti sapete e ai nastri di partenza ci saranno un paio di defezioni importanti, prima tra tutti quella di Rafael Nadal, che ha preferito non prolungare lo sforzo fisico post-Roland Garros per gicoarsi qualche chanche sul cemento. Fuori anche il vincitore dello US Open, Dominic Thiem, che si è infortunato al polso e dovrà portare il tutore per almeno 5 settimane.

Il detentore del titolo, vincitore a Parigi e Melbourne e numero 1 del mondo, esordirà contro Jack Draper, che al Queen’s ha eliminato il nostro Sinner. Per Federer esordio non proprio semplicissimo contro Adrian Mannarino. Medvedev se la vedrà con Struff, che lo ha battuto una decina di giorni fa ad Halle. La testa di serie numero 3, Stefanos Tsitsipas, esordirà contro Tiafoe.

Le quattro teste di serie italiane hannoa vuto un sorteggio medio. Sinner avrà Fucsovics, Fognini se la vedrà con Ramos, Sonego avrà Sousa e Berrettini giocherà contro Pella, che aveva eliminato Cilic nel 2018. Era un altro Pella però.

Ma andiamo nel dettaglio, cominciano dall’alto.

Come detto Djokovic esordisce contro Draper, una promessa del tennis britannico, che non si trova male sui prati. Da qui a pensare alla sorpresa ce ne corre, sarebbe già un buon risultato arrivare al tiebreak in un set per il buon Jack. Secondo turno insidioso, perché il serbo dovrebbe trovare Anderson, che però è decisamente diverso da quello che fece finale proprio nel 2018. La prima testa di serie che dovrebbe incrociare il cammimo del numero 1 del mondo dovrebbe essere Davidovich Fokina, ma è più facile che ci sia Seppi, visto che lo spagnolo sarà anche in crescita ma sull’erba ha giocato in tutta la carriera tre match e due li ha persi. Negli ottavi, anche se ha dell’incredibile, potrebbe esserci Gael Monfils, che ha avuto un sorteggio più che buono. Quarti di finale che da classifica dovrebbero vedere l’incrocio con Rublev, ma il russo, che ha fatto finale ad Halle, non è detto che ce la faccia. Sulla strada di Rublev potrebbe esserci Fognini e poi sarebbe bello pensare possa farcela Sinner, anche se davvero il nostro ragazzone non sembra tanto adatto per questi campi. Ad ogni modo da quelle parti c’è anche Cecchinato, che magari con Broady la partita la porta a casa, e un primo turno tra Schwartzman e Paire, hai visto mai.

L’avversario di Djokovic in semifinale dovrà saltare fuori da uno spicchio di tabellone presidiato da Tsitsipas. Il greco, che dopo la finale di Parigi ha saltato i tornei sull’erba, potrebbe avere qualche problema non da poco, e già con Pospisil, se supera Tiafoe, potrebbe avere qualche problema. Nemmeno il terzo turno sembra troppo tranquillo per Stefanos, perché potrebbe pescare Khachanov, mentre agli ottavi dovrebbe attenderlo de Minaur, anche se da quelle parti ci sono Korda e Feliciano. Come se non bastasse ai quarti di finale difficilmente troverà Bautista Agut, che deve ucavarsela con Opelka e poi con Shapovalov, se il canadese non fa scherzi con Kohlschreiber o, chissà con Murray. Insomma per Tsitsipas un percorso non certo agevole.

Nella parte bassa del tabellone ovviamente l’interrogativo principale sarà in che condizioni si presenterà Federer. Se lo svizzereo sarà quello di Halle c’è spazio per sorprese anche clamorose, altrimenti Federer dovrà guardarsi da Zverev o Berrettini ma difficilmente non sarà presente almeno in semi. Federer comincia con Mannarino, poi uno tra Gasquet e Sugita e terzo turno che potrebbe essere complicato contro Norrie, finalista al Queen’s. Ma se Federer sarà arrivato sin lì vorrà dire che è in condizioni decenti, pronto per il quarto turno che a quel punto dovrebbe essere persino più semplice, contro Carreno Busta o magari Sonego. Nel questo di finale non è poi detto che trovi Medvedev, visto che il russo con l’erba ha lo stesso complicato rapporto che ha con la terra. Daniil fra l’altro non ha un tabellone semplicissimo, visto che dopo Struff potrebbe trovare Cilic al terzo turno e poi magari proprio Musetti, che è inutile dire quanto abbia il gioco perfetto per questi campi. Da classifica dovrebbe esserci Hurkacz ma eviteremmo di scommetterci, più facile che ci sia Dimitrov.

L’ultimo quarto di tabellone dovrebbe prepararci alla sfida tra Berrettini e Zverev. L’italiano inizia con Pella, ma dvorebbe avere le prime difficoltà al terzo turno, contro J. Isner. Dovesse farcella Matteo avrebbe un ottavo più “tranquillo” contro Karatsev o Ruud che su questi campi non sono particolarmente temibili, facile che alla fine la spunti Nishikori.

Zverev non dovrebbe avere problemi nel suo cammino prima dell’ottavo di finale, dove troverà chi sopravvive tra Auger Aliassime, il vincitore di Halle, Ugo Humbert e chissà, il redivivo Nick Kyrgios.

Finiamo con gli italiani. Naturalmente tutte le fiches sono Berrettini, ma a terzo turno ci potrebbe essere un Musetti-Dimitrov tutto da gustare. Lo stesso Fognini potrebbe arrivare fino a Rublev almeno, ma essendo Fognini evitiamo il “dovrebbe”. Anche Seppi potrebbe regalarsi almeno il match con Djokovic, visto che né Sousa né Davodovich Fokina sono fuori dalla sua portata.

Per Sinner già vincere contro Fucsovics non sarebbe male, poi potrebbe torvare Vesely che molto più abituato di lui a giocare a Wimbledon. Chissà, poi avrebbe Schwartzman, non proprio un volleatore. A conti fatti l’ostacolo maggiore nella strada verso i quarti sembra proprio Vesely, poteva andare molto peggio. Da quelle parti c’è anche Cecchinato che potrebbe trovare Shwartzman a secondo turno.

Da Sonego è giusto aspettarsi almeno il terzo turno contro Carreno Busta, perché Sousa e Galan vanno battuti; mentre il povero Caruso è incappato con Cilic, pazienza.

Possibili ottavi di finale

[1] N. Djokovic vs [13] G. Monfils

[9[ D. Schwartzman (J. Vesely; J. Sinner) vs [5] A. Rublev ([26] F. Fognini)

[3] S. Tsitsipas vs [15] A. de Minaur (S. Korda)

[10] D. Shapovalov vs [8] R. Bautista Agut ([27] R. Opelka)

[7] M. Berrettini vs [12] C. Ruud ([20] A. Karatsev; K. Nishikori)

[16] F. Auger Aliassime ([21] U. Humbert) vs [4] A. Zverev

[6] R. Federer ([29] C. Norrie) vs [11] P. Carreno Busta ([23] L. Sonego)

[18] G. Dimitrov (L. Musetti) vs [2]D. Medvedev ([32]M. Cilic)