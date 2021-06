Simona Halep rinuncia alle Olimpiadi: la rumena non recupera, era la portabandiera

Pessime notizie per Simona Halep e la Romania intera.

L’ex numero 1 del mondo, vittima durante il torneo di Roma di un improvviso strappo muscolare al polpaccio, dopo aver rinunciato al Roland Garros e a Wimbledon sarà costretta a saltare anche i giochi olimpici di Tokyo.

Sarà un forfait pesantissimo, perché era una delle candidate alla medaglia ma soprattutto era stata designata come portabandiera dal comitato olimpico del proprio paese. Un onore che Halep avrebbe meritato e che avrebbe rappresentato uno dei momenti più emozionanti della sua vita, soprattutto perché nel 2016 aveva deciso di rinunciare ai giochi a cinque cerchi di Rio de Janeiro con la paura del virus della zanzara Zika. Quest anno, alla ripresa del tennis, è stata una delle primissime tenniste a vaccinarsi e aveva fatto di tutto per presentarsi a Tokyo in grande forma, ma il crollo dell’ultimo mese e mezzo la vedrà costretta a seguire l’avventura olimpica delle connazionali da casa, in attesa adesso di capire quando effettivamente potrà tornare in campo.