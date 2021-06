Serena Williams non andrà a Tokyo: niente Olimpiadi per la statunitense

Con un annuncio nemmeno troppo sorprendente, Serena Williams ha confermato nella consueta conferenza stampa dei protagonisti principali prima di Wimbledon che non farà parte del contingente statunitense che volerà a Tokyo.

Salterà dunque quella che sembra a tutti gli effetti l’ultima Olimpiade della sua carriera, dato che a ormai 40 anni sembra impossibile immaginarla al via a Parigi nel 2024.

L’ex numero 1 del mondo aveva già lanciato un indizio importante in una conferenza stampa a Roma, quando annunciava che non aveva voglia di pensare a un eventuale viaggio di questa portata senza la figlia Olympia con sé e ancora non aveva riflettuto molto sulle sue effettive possibilità di essere in Giappone tra un mese. Adesso la conferma: “Non sono nella lista Olimpica. E se anche lo fossi, sarebbe un errore”.

Le quattro convocate sul fronte del singolare femminile statunitense, dunque, dovrebbero essere Jennifer Brady (che però si è cancellata da Wimbledon per un problema al piede), Cori Gauff, Madison Keys e Jessica Pegula.