Prima cancellazione del 2022: niente ATP e WTA 250 ad Auckland per le restrizioni covid

Siamo al 30 giugno, eppure è già arrivata la prima cancellazione per quanto riguarda i tornei del 2022.

Auckland, come accaduto quest anno, è costretta a rinunciare ai propri tornei ATP 250 e WTA 250, tradizionali anteprime della stagione prima di dirigerci verso Melbourne.

Il motivo, purtroppo, è sempre legato al covid. La Nuova Zelanda, uno degli stati più rigidi al mondo e con enorme interesse a salvaguardare l’equilibrio che ha creato in questi mesi, non è intenzionata ad aprire le porte liberamente a tutti e non sarebbe sostenibile per gli organizzatori proporre un ingresso nel paese condizionato da eventuali quarantene alle migliaia di persone attese per un evento di questo genere e gli organizzatori hanno dovuto annunciare la triste notizia con sei mesi di anticipo.

Per il secondo anno di fila, dunque, salta uno degli eventi più belli della stagione. L’ASB Classic di Auckland accoglieva sempre tanto pubblico ed era una meta molto apprezzata anche da giocatori e giocatrici, che si faceva ben valere rispetto ai vari tornei più “pesanti” in quei giorni soprattutto a Brisbane e Sydney/Adelaide.

Il torneo femminile nel 2020 vide imporsi Serena Williams, nell’unico titolo fin qui vinto da quanto è diventata madre. Il torneo maschile disputato la settimana dopo, invece, è finito a Ugo Humbert.