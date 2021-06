Djokovic a caccia dell’Oro: confermata la presenza alle Olimpiadi di Tokyo

Novak Djokovic parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo riporta il sito serbo di informazione zurnal.rs, spiegando che i timori diffusi su un possibile forfait del numero uno al mondo sono infondati.

Djokovic ha già confermato la sua presenza alla federazione serba perché tiene in modo particolare all’Olimpiade e vuole vincere la medaglia d’oro.

Quasi un’ossessione per Nole, che ai Giochi non ha mai avuto grandi fortune. Nel 2008 vinse il bronzo in singolare a Pechino battendo lo statunitense James Blake e quella resta fino ad ora l’unica medaglia conquistata dal serbo. Nel 2012, a Londra, Djokovic fu stoppato in semifinale da Murray e poi battuto nella “finalina” da Juan Martin del Potro. Lo stesso del Potro lo eliminò a sorpresa al primo turno dei Giochi di Rio facendogli abbandonare il campo in lacrime.

Per il numero 1 del mondo nessuna gioia olimpica nemmeno dal doppio: a Pechino perse al primo turno in coppia con Nenad Zimonjic, stessa sorte quattro anni dopo con il compagno di Davis Viktor Troicki mentre nel 2016 ci riprovò ancora con Zimonjic fermandosi al secondo turno per mano dei brasiliani Melo e Soares. Quella di Tokyo sarà presumibilmente l’ultima chance per il serbo di completare il Golden Career Slam eguagliando Andrea Agassi, Rafael Nadal, Steffi Graf e Serena Williams.