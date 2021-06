Da luglio Supertennis entra nei canali sportivi di Sky

Sky Italia e Sportcast, la media company controllata dalla Federazione Italiana Tennis, annunciano di aver raggiunto un accordo per allargare lo scambio di diritti già in essere dal 2019, allo scopo di aumentare la visibilità del tennis e del padel in un momento estremamente positivo per queste due discipline sportive in Italia.

Nell’ambito di tale accordo, a partire dal prossimo 1° luglio il canale monotematico SuperTennis sarà spostato dalla posizione 224 alla posizione 212 dell’elenco dei canali sportivi presenti su Sky, ferma restando la contemporanea presenza sul canale 64 del digitale terrestre.

Ricapitolandone pure la parte già nota, gli eventi i cui diritti di trasmissione sono stati concessi da Sportcast a Sky Italia per essere trasmessi in simulcast con SuperTennis a partire dalla stagione in corso sono:

5 tornei ATP 500 in diretta

7 tornei ATP 250 in diretta

Le Next Gen ATP Finals in diretta

Gli incontri dell’ATP Cup in cui non gioca l’Italia in diretta

Gli incontri dell’ATP Cup in cui gioca l’Italia in differita

Sky Italia, da parte sua, ha concesso a Sportcast il diritto di trasmettere su SuperTennis, i seguenti eventi:

Torneo di Wimbledon: un incontro al giorno in differita; finali di doppio maschile e femminile in diretta simulcast; torneo di qualificazione in diretta simulcast; tornei juniores in diretta (possibile simulcast in caso di presenza di giocatori italiani)

Tutti i Tornei ATP Masters 1000: un incontro al giorno in differita

Nitto ATP Finals: un incontro al giorno in differita

Sky Italia ha inoltre concesso a Sportcast di inserire i tornei del World Padel Tour 2021 fra i contenuti fruibili on demand in differita tramite la sua nuova piattaforma di streaming SuperTenniX.

Unitamente alla novità del canale Sky Sport Tennis, visibile sul canale 205, questo ulteriore potenziamento della collaborazione fra Sky Italia e Federazione Italiana Tennis si inquadra nell’ambito di un proficuo rapporto che ha l’obiettivo strategico di raccogliere la crescente domanda di tennis e di padel e di rafforzare anche dal punto di vista mediatico il ruolo e il peso dell’Italia nel mondo del grande tennis.