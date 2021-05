Sabalenka completa l’opera: suo il WTA 1000 di Madrid, stavolta Barty deve arrendersi

[5] A. Sabalenka b. [1] A. Barty 6-0 3-6 6-4

Per tutti i primi mesi del 2021 Aryna Sabalenka si stava dimostrando altamente competitiva, ma le mancava sempre uno step non da poco: far sue le partite contro le altre big del circuito WTA quando il match si faceva delicato. Era successo sempre, fin dalla partita che le era sfuggita contro Serena Williams dal 4-4 0-15 al terzo. A Doha e Dubai contro Garbine Muguruza, a Miami e Stoccarda contro Ashleigh Barty.

Stasera a Madrid la storia si stava ripetendo e dopo un primo set di qualità e quantità straripante è stata sull’orlo del crollo quando al terzo set, indietro 1-2, aveva commesso tre brutti errori di tensione e sul 15-40 la prima non era ancora una volta entrata. Per capire quanto si sentisse sotto pressione, aveva ancora una volta lasciato andare un urlaccio di disgusto tra la prima e la seconda, cosa abbastanza rara in una partita di tennis ma che già aveva commesso proprio a Dubai, nel terzo set poi perso 6-2 conto Muguruza. Barty non ha chiuso sulla prima chance, forse cercando troppo il palleggio nel tentativo di arrivare a un nuovo gratuito, e da lì Sabalenka ha finalmente cambiato marcia nel proprio atteggiamento.

C’era power tennis, ma c’era anche una predisposizione mentale molto diversa ad affrontare i frangenti del match. Si è tirata su alla grande da quel turno di battuta ed è arrivata al 4-4 senza mai soffrire anche quando sul 3-4 era indietro 15-30, scegliendo subito di colpire un rovescio molto aggressivo finito profondissimo e che l’australiana non ha potuto controllare nella difesa. È riemersa, e si è girata la partita quando sul 4-4 Barty ha giocato male il punto sullo 0-15: aveva trovato un buon colpo difensivo alto e profondo, ma lo slice successivo le è rimasto sulle corde, forse non avendo calcolato bene il rimbalzo che è sembrato pescarla fuori posizione coi piedi. Sullo 0-30 la prima ha preso il nastro ed è arrivato un doppio fallo, con Sabalenka che si è gettata sulla successiva seconda chiudendo con la risposta di rovescio lungolinea per il break del 5-4, dominando poi il proprio turno di battuta.

