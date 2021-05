Federer si è vaccinato ed è pronto al ritorno a Ginevra

Roger Federer torna a parlare e di dice pronto al ritorno in campo sul circuito ATP, cosa che avverrà la settimana prossima.

Dopo i “debutto” 2021 a Doha, il 39enne fuoriclasse di Basilea giocherà da testa di serie numero 1 un torneo 250 sulla terra battuta di Ginevra, torneo praticamente.

Dopo aver beneficiato del bye al primo turno, lo svizzero al secondo incontrerà il vincente tra l’australiano Jordan Thompson e Pablo Andujar.

Federer ha parlato dichiarato in un’intervista a Leman Blue Tv di essersi vaccinato con lo Pfizer contro il Covid-19: “Non l’ho fatto per me, ma soprattutto per gli altri. E’ giusto così”.

Lo svizzero ha poi chiesto chiarezza sulle Olimpiadi: “Vorremo sapere se si faranno a no, c’è troppa incertezza – dice l’ex numero 1 -. Capisco che la situazione è liquida ma abbiamo bisogno di sapere”