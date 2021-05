ATP Parma: Cecchinato vola in finale

[WC] M Cecchinato b. J. Munar 7-6 1-6 6-1

dal nostro inviato

Non era un avversario semplice lo spagnolo Munar con cui si è dovuto confrontare oggi il nostro Marco Cecchinato. Lo si è visto sin dal primo set, dove Munar riusciva a brekkare l’azzurro per primo. El CEC però non demordeva, contro un avversario che fa della corsa e della resistenza le sue armi migliori. Si arrivava così al tie break, naturale esito di una partita giocata punto a punto e, finalmente, la qualità del tennis di Cecchinato riusciva a prevalere sulla tenacia dello spagnolo.

L’azzurro, però, ha pagato a caro prezzo lo sforzo fisico e mentale del primo set, con un calo tale da rendere il secondo set un rapido assolo dello spagnolo. 6-1 Munar e tutto fa rifare.

El CEC, fortunatamente, ha ritrovato energie mentali e fisiche in apertura del terzo parziale e grazie a un dritto più penetrante rispetto all’avversario riusciva subito a brekkare, volando poi tre a zero, non senza patemi, visto che nel terzo game concedeva una palla break da un vantaggio di 40-0. Alla fine, però, Marco chiudeva il game e pur con game sempre lottati si portava sul 4 a 1. Il game successivo è stato quello decisivo, dove sul 40 pari, uno scambio durissimo, vinto dal Cec, gli ha consegnato la palla break della partita, non giocata per un doppio fallo dello spagnolo. Nel game successivo Marco ha tenuto con tranquillità e domani sarà finale.

Finalmente una belle dose di fiducia per il nostro azzurro, meritatamente vincitore di questa battaglia, a dispetto del punteggio degli ultimi due set.