Due nuovi tornei WTA: a Parma un 250 dopo Roma, ad Amburgo nella seconda settimana di Wimbledon

Il calendario WTA subisce una nuova variazione. Lo spostamento del Roland Garros e di Strasburgo aveva liberato uno spazio nella settimana dopo Roma, inizialmente occupato dal 250 francese e dalla novità di un 250 a Belgrado.

Adesso oltre all’evento in Serbia si aggiungerà un 250 a Parma, in Emilia Romagna, dal 17 al 23 maggio. Una soluzione logistica ottima per le giocatrici che vorranno raggiungere il Tennis Club Mariano dopo aver giocato al Foro Italico.

Il secondo invece avverrà durante la seconda settimana di Wimbledon. Sarà in Germania, già abbastanza “occupata” da tornei femminili nel mese di giugno con Berlino e Bad Homburg nelle due settimane che intercorrono tra il Roland Garros e lo Slam su erba. La novità qui è il ritorno ad Amburgo per le donne dopo 19 anni dall’ultima edizione del 2002 quando vinse Kim Clijsters in finale contro Venus Williams.

Sarà un evento in forma più “compressa” perché è tutto raggruppato dal 5 all’11 luglio, con le qualificazioni che si terranno da lunedì a martedì e da mercoledì a domenica invece sarà la volta del tabellone principale. È anche la seconda settimana di Wimbledon, dunque è probabile che il periodo così stretto sia voluto per aiutare nella logistica chi perderà anticipatamente ai Championships e vorrà essere in grado giocare (sulla terra battuta).