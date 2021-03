WTA Guadalajara, ottima Cocciaretto: battuta Podoroska, Elisabetta è ai quarti

Con il torneo 1000 di Dubai a catalizzare l’attenzione generale del circuito WTA, e i tanti forfait pre-tabellone che hanno allungato il campo di partecipazione nell’Emirato almeno fino alle prime 60/70 del ranking, il torneo 250 di Guadalajara ne ha un po’ risentito.

L’evento messicano ha avuto già al via un pacchetto di teste di serie che partiva dalla numero 45 (Nadia Podoroska) fino alla numero 91 (Kaja Juvan), creando dunque possibilità importanti per diverse giocatrici nelle retrovie, soprattutto perché dalla ripresa del circuito ad agosto sono stati abbastanza pochi gli eventi femminili a disposizione, concentrati perlopiù nel circuito maggiore e dunque sovraccaricati di noi importanti.

In questo scenario, si è perfettamente inserita la nostra Elisabetta Cocciaretto, ansiosa quanto mai di raggiungere l’agognata top-100 e giunta adesso ai quarti di finale. La marchigiana, proveniente dalle qualificazioni, ha eliminato al secondo turno proprio la numero 1 del seeding, quella Podoroska capace di spingersi a sorpresa fino alle semifinali dell’ultimo Roland Garros. 7-5 7-5 il punteggio conclusivo di una partita molto equilibrata tra due giocatrici dal grande spirito agonistico.

Podoroska è stata quella che ha tentato per prima l’allungo in entrambi i parziali, salendo nel set d’apertura fino anche al 4-2, ma Cocciaretto è stata molto brava lì a evitare il doppio break di ritardo e a riprendere in mano il punteggio tornando avanti 5-4, prima di trovare un nuovo break sul 6-5. La sua efficacia in risposta si rispecchiava anche con diverse chance salvate sul proprio servizio: 11 palle break cancellate su 14 concesse. Nel secondo set il nuovo break di Podoroska sul 2-2 è stato cancellato da un immediato controbreak e da lì le due sono arrivate punto a punto alle fasi decisive, dove ancora una volta l’azzurra si è imposta prendendosi una importante vittoria.

Ai quarti di finale avrà Lauren Davis, anche lei proveniente dalle qualificazioni e che ha eliminato 6-2 6-2 la numero 7 del seeding Danka Kovinic. Tra gli altri risultati invece molto bene Marie Bouzkova, numero 50 del mondo e 2 del seeding, che ha evitato una nuova maratona dopo aver fatto le 2 del mattino lunedì scorso e ai quarti avrà Anna Karolina Schmiedlova, con l’ex top-30 impostasi 6-3 5-7 6-1 sulla beniamina di casa Renata Zarazua. Bouzkova, tra l’altro, è una delle due teste di serie rimaste: oltre a lei, sempre nella parte bassa del tabellone, c’è la numero 4 Sara Sorribes Tormo. La spagnola si è imposta 6-3 6-3 contro la qualificata svizzera Leonie Kung.

Risultati

[Q] E. Cocciaretto b. [1] N. Podoroska 7-5 7-5

[Q] L. Davis b. [7] D. Kovinic 6-2 6-2

T. Zidansek vs C. McNally

[WC] E. Bouchard b. [8] K. Juvan 6-3 6-3

[Q] A. Sharma b. [7] L. A. Fernandez 6-4 6-4

[4] S. Sorribes Tormo b. [Q] L. Kung 6-3 6-3

A. K. Schmiedlova b. [WC] R. Zarazua 6-3 5-7 6-1

[2] M. Bouzkova b. M. Buzarnescu 6-3 6-4