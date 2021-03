Niculescu nuovo capitano della Romania. Halep ci ripensa: “Contro l’Italia voglio esserci”

Giornata di ribaltoni in Romania, almeno sul fronte del tennis femminile nazionale.

In mattinata Monica Niculescu è stata ufficializzata come nuovo capitano della nazionale della neonata Billie Jean King Cup, la “vecchia” Fed Cup, e in serata in un’intervista su Digi Sport Simona Halep ha annunciato che vuole esserci per lo spareggio di Cluj che a metà aprile vedrà la Romania contro l’Italia.

Even more great news for Romania’s Billie Jean King Cup (Fed Cup) team today. Simona Halep says in her interview on Digi Sport that she has changed her mind and will play on the team in their tie next month.



Era già una sfida delicata, ma adesso la strada è completamente in salita per le ragazze di Tathiana Garbin. Lo scontro avverrà nel contesto di uno spareggio che porterà le vincitrici a disputare a data da destinarsi il playoff per accedere alle finali di Budapest mentre le sconfitte scivoleranno nel Group 1, quello dei raggruppamenti zonali che le azzurre hanno disputato nell’inverno del 2020 a Tallinn in Estonia.

La competizione, a causa del Covid-19 è stata completamente spezzettata. Quando Camila Giorgi e le altre affrontavano la terza serie della competizione a squadre si disputavano i playoff per decidere le 8 nazionali che avrebbero raggiunto Ungheria (paese ospitante), Francia e Australia (finaliste nel 2019) e Repubblica Ceca (con una wild-card) nella prima edizione delle Finals. Questa venne poi cancellata e riprogrammata per aprile 2021 ma ancora una volta la pandemia ha costretto gli organizzatori a un cambio di rotta con un rinvio a data da destinarsi. Nel frattempo però gli spareggi verranno giocati comunque, anche per una maggiore facilità a gestire gli eventi singoli.

Così il 16 e 17 aprile Italia e Romania si affronteranno a Cluj, in un impianto che in questi ultimi anni ha più volte visto le rumene esaltarsi. Il problema, al di là di una superficie che pare destinata a essere il cemento indoor, sarà appunto la presenza di Halep tra le fila avversarie. Non è probabilmente un caso che la sua decisione sia arrivata proprio in concomitanza con l’annuncio di Niculescu come nuovo capitano visti i bellissimi momenti che il gruppo storico (soprattutto Halep, Niculescu e Irina Camelia Begu) hanno regalato in questi anni tra cui l’incredibile vittoria in trasferta per 3-2 contro la Repubblica Ceca. Si risolse tutto con un doppio palpitante e in campo per le rumene c’erano proprio Niculescu e Begu, con Halep che sul match point saltellava dalla tensione in panchina e fu la prima a scaraventarsi in campo per andare ad abbracciare le compagne. In Francia, due mesi dopo, diedero vita a un nuovo tie emozionante contro la squadra locale e 20.000 rumeni che andarono fino a tentare l’ingresso nell’hotel dove soggiornavano per far sentire la loro vicinanza. Persero solo al tie decisivo, con Halep e Niculescu che diedero anche l’anima contro due specialiste come Mladenovic e Garcia perdendo solo 5-7 6-3 6-4.

L’affiatamento, però, è tanto e così Halep ha dichiarato in diretta su Digi Sport: “Avevo altri piani, non pensavo di giocare con la nazionale quest anno, ma voglio esserci nello spareggio e voglio fare bene per essere poi portabandiera a Tokyo”. E con l’ex numero 1 del mondo, le speranze della formazione di casa adesso crescono in maniera importante.