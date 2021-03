Federer rinuncia al torneo di Dubai: “Torno ad allenarmi”

Roger Federer non sarà in campo la settimana prossima al torneo ATP di Dubai.

Il fuoriclasse svizzero, eliminato ieri nei quarti a Doha al suo rientro dopo oltre un anno a causa dell’operazione al ginocchio, ha deciso di tornare ad allenarsi per proiettarsi direttamente, con un periodo di lavoro specifico, sulla terra battuta, tappa di avvicinamento imprescindibile per quelli che sono per lui gli obbiettivi stagionali, cioè i tornei sull’erba, da Halle a Wimbledon, le Olimpiadi e lo Us Open.

“E’ stato bello tornare nel Tour ATP – ha scritto Federer sui suoi canali social -. Mi sono goduto ogni minuto nel giocare di nuovo a Doha. Un grande grazie al miglior e più leale team che mi ha aiutato a essere qui. Ho deciso che è per me migliore tornare ad allenarmi e, di conseguenza, ho deciso di rinunciare a Dubai la prossima settimana“. Per rivedere lo svizzero in campo bisognerà attendere i tornei sul rosso ma non è ancora chiaro quale sarà la sua programmazione nello specifico.