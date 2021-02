Un tie-break ai 10 al posto del terzo set per i tornei WTA pre-Australian Open

L’effetto domino che ha rivoluzionato l’organizzazione e la programmazione dei sei tornei WTA nella settimana precedente all’Australian Open continua.

Nella giornata di giovedì cui tutto è rimasto sospeso per permettere i tamponi alle centinaia di persone tornate in isolamento dopo la scoperta di un positivo tra lo staff dell’hotel-quarantena Grand Hyatt e venerdì si preannuncia pesantemente condizionata dal maltempo. Dunque l’annuncio: via al terzo set, ci sarà un tie-break sul punteggio di un set pari per decidere il vincitore e la vincitrice.

La situazione si sarebbe probabilmente sviluppata in questa via anche senza la sospensione della giornata odierna perché ogni proiezione meteo da diversi giorni segna una possibilità di pioggia superiore al 90% per gran parte della giornata di venerdì, e due dei tre campi coperti a Melbourne Park sono impegnati con l’ATP Cup, il che lasciava solo la Margaret Court Arena disponibile e pochissimo margine per organizzare qualcosa nei campi esterni con nuovi ritardi.

All WTA matches from Friday on will be best of two regular tiebreak sets with a 10 point match tiebreak if required for a final set. #YarraValleyWTA #GippslandWTA #GrampiansWTA. — WTA Insider (@WTA_insider) February 4, 2021

Soprattutto il WTA 500 Grampians (quello riservato alle 27 giocatrici costrette alla quarantena rigida) ha la finale prevista per domenica ed è fermo agli ottavi di finale perché ha preso il via solo ieri, mercoledì 3 febbraio. A questo punto chi arriverà in fondo in quel torneo dovrebbe giocare quattro partite in tre giorni con uno Slam che comincerebbe il giorno successivo e che ha tutta la priorità da parte dell’organizzazione a cominciare nel giorno stabilito anche per i tanti accordi stipulati (per esempio) con i diritti tv.

Sorprende invece la decisione dell’ATP, che al momento decide di non cambiare il format dei proprio tornei. È vero che la decisione della WTA sembra la più controversa e impopolare, ma la situazione che si è creata a Melbourne è già di per sé ben fuori dall’ordinario e l’intento tra le righe sembra anche quello di ridurre la durata per non rischiare ulteriori ritardi in vista dello Slam. I due eventi ATP 250 sono anche loro in programma di essere ultimati domenica 7, il giorno prima dello Slam, e devono ancora giocare gli ottavi di finale. Questo costringerà a un sovraccarico di partite molto probabilmente al sabato, quando gli organizzatori dovranno cercare di incastrare “soltanto” le otto partite dei quarti di finale (4 e 4) e poi le quattro semifinali (2 e 2) invece di fare tutti gli ottavi e i quarti nella stessa giornata. La domanda semmai è se sia una buona soluzione per affrontare poi un torneo che li vedrà impegnati in partite al meglio dei 5 set.