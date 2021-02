Mager lotta ma subisce la rimonta di Thompson

C’è un po’ di curiosità per il Great Ocean Road Open, uno dei tre tornei che in questo strano momento di tennis si giocano a Melbourne Park. In tabellone avevamo cinque italiani, Travaglia, che ieri ha battuto Carballes Baeno e domani giocherà contro Sam Querrey; Caruso e Seppi che si sono affrontati tra loro, con la vittoria del primo; Sinner, che da testa di serie numero 4 esordirà domani. Oggi era il turno invece di Gianluca Mager che contro Jared Thompson ha giocato una bella partita che poteva anche finire meglio se magari fosse riuscito a trascinare al tiebreak del secondo set l’australiano. Mager aveva vinto con merito il primo set, approfittando dell’inizio incerto di Thompson al servizio. Dopo aver avuto un paio di possibilità per portarsi avanti Mager aveva ottenuto ilbreak al quinto game e l’aveva mantenuto con buona autorità fino a chiudere il set. Purtroppo però i segnali di cedimento che si intravedevano soprattutto in risposta, sono diventati delle crepe nel momento meno adatto, cioè nel decimo game del secondo, quando al servizio per salvare il set l’italiano concedeva due set point a Thompson. Bravo Mager a salvare il primo ma il secondo riportava il match in parità. Nel terzo Thompson è diventato molto regolare mettendo puntualmente in difficoltà Mager in risposta e non concedendo più nulla al servizio. Il break arrivava nell’ottavo game, addirittura a zero, e la partita finiva 6-3.

Primo turno

C. Alcaraz b. A. Balazs 2-2 rit.

M. Ebden b. F. Delbonis 6-3 7-6(6)

J. Thompson b. G. Mager 4-6 6-4 6-3

P. Herbert b. M. Cressy 6-7(2) 7-6(2) 7-5

M.M. Vilella b. Y. Hanfmann 7-6(2) 6-4

M. Torpegaard b. P. Martinez 6-4 7-5

R. Haase b. K. Coppejans 6-4 6-3

P. Cuevas b. P. Andujar-Alba 6-4 6-2

S. Querrey b. Laaksonen 4-6 7-6(5) 6-0

T. Sandgren b. J. P. Smith 6-3 5-7 6-4

D. Sweeny b. S. Nam Ji 7-6(4) 7-5

R Safiullin vs S. Stakhovsky

B. Van De Zandschulp vs T. Schoolkate

C. Stebe b. H. Dellien 6-4 6-4