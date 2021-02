Australian Open: Sinner sfida Shapovalov, brutto sorteggio per Berrettini. Djokovic con Zverev e Thiem

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] N. Djokovic vs J. Chardy

S. Travaglia vs F. Tiafoe

R. Opelka vs [PR] Y. H. Lu

A. Ramos Vinolas vs [27] T. Fritz

[17] S. Wawrinka vs P. Sousa

M. Fucsovics vs [WC] M. Polmans

C. Moutet vs J. Millman

F. Coria vs [14] M. Raonic

[19] G. Monfils vs E. Ruusuvuori

Y. Nishioka vs P. Martinez

A. Bedene vs A. Bublik

[Q] S. Stakhovsky vs [23] D. Lajovic

[32] A. Mannarino vs D. Novak

M. Kecmanovic vs K. Majchrzak

[LL] T. Daniel vs [Q] M. Creissy

M. Giron vs [7] A. Zverev

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] D. Thiem vs M. Kukushkin

D. Koepfer vs [LL] H. Dellien

[Q] F. Ferreira Silva vs N. Kyrgios

Y. Uchiyama vs [29] U. Humbert

[18] G. Dimitrov vs M. Cilic

[WC] A. Bolt vs N. Gombos

[Q] K. Coppejans vs J. Vesely

K. Nishikori vs [15] P. Carreno Busta

[11] D. Shapovalov vs J. Sinner

Y. Sugita vs [Q] B. Tomic

[LL] D. Dzumhur vs J. Duckworth

[LL] C. M. Stebe vs [20] F. Auger Aliassime

[25] B. Paire vs E. Gerasimov

G. Mager vs [Q] A. Karates

F. Delbonis vs J. I. Londero

[Q] E. Ymer vs [8] D. Schwartzman

3° QUARTO DEL TABELLONE

[7] A. Rublev vs Y. Hanfmann

T. Montero vs A. Martin

[WC] T. Li vs F. Lopez

S. Querrey vs [31] L. Sonego

[24] C. Ruud vs J. Thompson

N. Basilashvili vs T. Paul

[WC] C. O Donnell vs J. L. Struff

R. Albot vs [12] R. Bautista Agut

[13] D. Goffin vs [WC] A. Popyrin

L. Harris vs [LL] M. Torpegaard

M. McDonald vs M. Cecchinato

G. Pella vs [22] B. Coric

[28] F. Krajnovic vs [LL] R. Haase

P. Andujar vs [Q] Q. Halys

R. Carballes Baena vs A. Balasz

V. Pospisil vs [4] D. Medvedev

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] S. Tsitsipas vs G. Simon

[WC] T. Kokkinakis vs S. Kwon

[Q] B. van den Zandschulp vs [Q] C. Alcaraz

M. Ymer vs [26] H. Hurkacz

[19] K. Kachanov vs [WC] A. Vucic

R. Berankis vs [WC] S. Nagal

[Q] T. Machac vs [Q] P. Vilella Martinez

K. Anderson vs [9] M. Berrettini

[14] F. Fognini vs P. H. Herbert

[Q] H. Laaksonen vs S. Caruso

P. Cuevas vs A. Seppi

T. Sandgren vs [21] A. de Minaur

[30] D. Evans vs C. Norrie

I. Ivashka vs [Q] R. Safullin

[Q] M. Mmoh vs [Q] V. Troicki

L. Djere vs [2] R. Nadal