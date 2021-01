WTA: riecco Barty, Cocciaretto e Giorgi nei pressi di Pliskova e Kenin. Kvitova, possibile sfida a Venus Williams

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] A. Barty vs bye

A. Bogdan vs K. Rakhimova

A. Raina vs A. Bolsova

S. Stosur vs [16] M. Bouzkova

[12] F. Ferro vs S. Rogers

R. Peterson vs [WC] M. Inglis

Y. Shvedova vs K. Flipkens

bye vs [7] P. Martic

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] Ka. Pliskova vs bye

E. Cocciaretto vs L. Zhu

M. Sherif vs N. Stojanovic

Y. Bonaventure vs [13] D. Collins

[9] D. Vekic vs bye

T. Pironkova vs L. Samsonova

V. Kuzmova vs [WC] D. Gavrilova

bye vs [5] S. Williams

3° QUARTO DEL TABELLONE

[8] M. Vondrousova vs bye

V. Gracheva vs [WC] L. Cabrera

V. Zvonareva vs Kr. Pliskova

bye vs [10] S. Zhang

[14] N. Podoroska vs F. Jones

O. Danilovic vs G. Minnen

A. Rus vs V. Williams

bye vs [4] P. Kvitova

4° QUARTO DEL TABELLONE

[6] G. Muguruza vs bye

S. W. Hsieh vs A. van Uytvanck

A. Sevastova vs M. Brengle

M. Doi vs [11] A. Pavlyuchenkova

[15] K. Mladenovic vs J. Pegula

[WC] K. Birrell vs M. Barthel

C. Burel vs C. Giorgi

bye vs [2] S. Kenin