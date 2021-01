Itf, Gabriele Piraino in finale ad Antalya

Il diciassettenne mancino palermitano Gabriele Piraino, al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza , si arrende al romano Daniele Minighini nell’ultimo atto del torneo Itf junior Grado 3 sulla terra rossa di Antalya in Turchia.

Il giocatore dell’Eur Sporting Club ha fatto suo il confronto col punteggio di 16 75 64. Davvero un peccato per il valido e talentuoso atleta del Ct Palermo che per un soffio non ha centrato la doppietta, dal momento che nella giornata di giovedì aveva posto il sigillo nel doppio proprio insieme a Minighini.

La settimana in terra turca è stata comunque positiva per Piraino, che si allena sui campi di viale del Fante col maestro Davide Cocco e col preparatore Piero Intile, in quanto ha accumulato ben 60 punti nel ranking delle classifiche juniores.

Obiettivo dichiarato del tennista del Ct Palermo, l’ingresso nelle qualificazioni delle prove del Grande Slam per gli under 18.

Piraino oggi è numero 212, ma a partire da lunedì 25 gennaio la sua classifica migliorerà sensibilmente.

Nel corso del torneo di Antalya ha sconfitto nell’ordine: il polacco Borys Zgola, il turco Arda Azkara, lo sloveno Gal Potocnik e in semifinale lo slovacco Peter Nad.

La settimana scorsa, il tennista siciliano, in una prova di Grado 4 a Belgrado si era spinto fino alle semifinali.

Ricordiamo anche il successo maturato sui campi di casa lo scorso settembre nel VI Torneo Internazionale junior Città di Palermo.