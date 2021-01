Australian Open: tre nuovi positivi al covid-19, tra loro anche due tennisti

Aumentano i casi di infezione di SARS-CoV-2 negli hotel che stanno ospitando la travagliata quarantena di giocatori, giocatrici e addetti ai lavori del prossimo Australian Open.

Ai quattro casi, almeno, già segnalati dalle autorità nei primi giorni se ne aggiungono altri tre rivelati dal nuovo giro di tamponi effettuato.

#BREAKING Two Australian Open players test positive for coronavirus: officials pic.twitter.com/o7fbwnCVGi — AFP News Agency (@AFP) January 19, 2021

Le autorità australiane hanno rilasciato un comunicato dove si comunica infatti la positività di tre nuovi membri del torneo: una ragazza sulla ventina e due uomini sulla trentina. Tra loro anche due tennisti, di cui però in questo momento non c’è alcun indizio sui nomi e sull’identità. Probabilmente, però, i casi potrebbero essere in tutto nove. Ieri infatti la tv australiana parlava già di sei infezioni accertate, tra cui un giocatore o giocatrice (l’espressione generica “tennis player” in questi casi non aiuta, senza maggiori precisazioni).

Il tutto mentre il clima rimane molto testo nei corridoi, soprattutto in quelle camere dove giocatori e giocatrici sono chiamati a 14 giorni di isolamento totale causa la vicinanza a una persona poi divenuta positiva.