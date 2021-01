Australian Open: i tennisti in quarantena se la passano così

I tennisti sono sbarcati in Australia, dove passeranno due settimane in quarantena in vista degli Australian Open. Eccoli "allenarsi" (e non solo) nelle loro stanze con i mezzi di fortuna a loro disposizione, il tutto ovviamente documentato sui social.

I tennisti sono sbarcati in Australia e sono stati sistemati direttamente all’interno delle rispettive stanze di hotel, dove dovranno osservare due settimane di quarantena in vista degli Australian Open. Alcuni, a causa del contatto diretto con un positivo sul volo che li ha portati down under, non potranno nemmeno usufruire della deroga e uscire dalla propria camera per allenarsi.

Eccoli allora che se la passano come possono, allenandosi con i “mezzi” di fortuna a loro disposizione, il tutto ovviamente documentato sui social.

C’è chi palleggia contro il materasso come Yulia Putinseva o contro la vetrata esterna come Belinda Bencic, chi improvvisa un percorso con birilli e ostacoli come Denis Shapovalov, chi gioca a domino come Garbine Muguruza, chi fa le prove di equilibrio e chi addirittura immagina una vita da spiaggia, surfando sul materasso e prendendo il sole, come Pablo Cuevas (decisamente il più fantasioso).

Di seguito una carrellata di questi divertenti video.

Quarantine workouts 😂😂 pic.twitter.com/4JB6oxvwNZ — Denis Shapovalov (@denis_shapo) January 17, 2021 Denis Shapovalov

Grand slam preparation 😅 pic.twitter.com/ALvc4EugN6 — Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 17, 2021

Wrong surface but that doesn‘t matter for us💪🏽 pic.twitter.com/R8FsdyGafy — Belinda Bencic (@BelindaBencic) January 17, 2021 Belinda Bencic

Hotel room life isn't so bad, right @PabloCuevas22? 😂



📹: pablocuevas86 (IG) pic.twitter.com/6J9WD182hK — ATP Tour (@atptour) January 17, 2021

I always feel like a goofy little kid 🤪 pic.twitter.com/ha2jwb7zgK — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) January 18, 2021 Stefanos Tsitsipas

Medvedev is getting creative in Melbourne 🤸‍♂️😅@DaniilMedwed | #AusOpen



🎥: IG/medwed33 pic.twitter.com/JDCwbk4EhL — Western & Southern Open (@CincyTennis) January 15, 2021 Daniil Medvedev

Never got a knock but at least practiced my sprints 🏃🏼‍♀️ pic.twitter.com/IO61oCPOtY — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 18, 2021 Elina Svitolina