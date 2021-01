ATP Delray Beach: Mager batte Querrey, è ai quarti

Gianluca Mager stacca il biglietto per i quarti di finale del “Delray Beach Open”, torneo ATP 250 che si sta disputando sul cemento statunitense di Delray Beach, in Florida.

Il 26enne sanremese, n.101 ATP, che giovedì dopo 11 mesi aveva ritrovato la vittoria in un main draw del circuito maggiore (non gli succedeva dal torneo di Rio del febbraio 2020 dove aveva raggiunto una fantastica finale) grazie al successo in tre set sullo statunitense Ryan Harrison, al secondo turno ha eliminato un altro tennista americano, Sam Querrey, sesto favorito del seeding: 7-6(8) 6-1 il punteggio con cui, dopo un’ora e 22 minuti di gioco, l’azzurro ha sconfitto il 33enne californiano di San Francisco, raggiungendo per la seconda volta in carriera i quarti nel circuito maggiore (la prima appunto in Brasile lo scorso anno).