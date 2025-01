Zverev non gioca, la Germania abdica. Kazakistan in semifinale

La United Cup 2025 avrà una nuova squadra vincitrice. La Germania, che si era imposta nel 2024, è stata eliminata già ai quarti di finale contro il Kazakistan di Alexander Shevchenko ed Elena Rybakina. Ha pesato tantissimo per la squadra teutonica la differenza nel singolare femminile, dove Laura Siegemund non aveva armi per contrastare la qualità della campionessa di Wimbledon 2022, ma soprattutto l’assenza di Alexander Zverev con il torneo stesso che con un breve comunicato ha informato il ritiro del tedesco per uno stiramento al polpaccio subito nella giornata del 31 dicembre.

Così, se il primo singolare si è concluso con un rapido 6-3 6-1 in favore di Rybakina contro Siegemund, nel secondo Shevchenko si è imposto 6-7(6) 6-2 6-2 contro Daniel Masur fissando il punteggio sul 2-0 ed evitando anche i rischi del doppio decisivo. Adesso la nazionale guidata dal capitano-giocatore Aleksandr Nedovyesov volerà a Sydney dove il quattro gennaio, nella serie diurna (comincerà a mezzanotte e mezza in Italia) sfiderà la vincente della sfida non ancora definita in cui la Polonia attende il nome della sua rivale.

Kazakistan b. Germania 2-0 (Perth)

[KAZ] E. Rybakina b. [GER] L. Siegemund 6-3 6-1

[KAZ] A. Shevchenko b. [GER] D. Masur 6-7(6) 6-2 6-2

