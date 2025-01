WTA Auckland: Osaka si ritira, Tauson vince il titolo

Incredibile epilogo nel WTA 250 di Auckland, dove Clara Tauson vince il primo titolo del tour maggiore femminile nel 2025 a seguito del ritiro di Naomi Osaka dopo un set, vinto dalla giapponese, a causa di dolori all’addome.

Eravamo sul 6-4 per l’ex numero 1 del mondo quando è arrivato il trainer in campo che ha passato un po’ di tempo a massaggiare la zona dell’addome della giapponese, e da lì in avanti non si è più giocato nemmeno un punto. Osaka si è alzata, col viso un po’ segnato dalle lacrime, ed è andata diretta verso la danese a stringerle la mano. Un peccato perché non era stato un brutto primo parziale, dove Tauson ha pagato alla fine la pessima percentuale di punti sulla seconda di servizio (28%) e non era riuscita a completare la rimonta da 1-5.

In ogni caso, la fortuna l’ha assistita ed è tornata a vincere un titolo WTA dopo circa tre anni. Per Osaka, invece, è un digiuno che si prolunga.

