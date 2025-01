Ufficiale: la WADA non fa ricorso, chiuso il caso Swiatek

Con la deadline per la giornata del 21 gennaio, è arrivato l’annuncio della WADA hce non presenterà ricorso per la sentenza della ITIA sul caso doping cheha visto coinvolta Iga Swiatek lo scorso mese di agosto. Si chiude così definitivamente la vicenda della tennista polacca trovata positiva alla trimetazidina, sostanza contenuta in una fiala di melatonina assunta nella notte dell’11 agosto alla vigilia del WTA 1000 di Cincinnati.

L’associazione mondiale dell’antidoping ha annunciato che, al termine di tre settimane di analisi e indagini, ha stabilito che la difesa presentata dalla numero 2 del mondo (la contaminazione del prodotto come rilevato da indagini sul test del capello e sul farmaco stesso, con la casa farmaceutica che ha ammesso la possibilità di contaminazione con una sostanza non presente nel bugiardino ma usata per altri prodotti) è di fatto plausibile e la pena comminata di un mese è conforme allo scenario.

La WADA stessa, dice il comunicato, ha cercato informazioni tramite un collegio esterno che ha rimarcato come la spiegazione della contaminazione e le sue prove, la decisione della ITIA, era tutto secondo le norme previste e non c’è terreno per perseguire ulteriori sanzioni. Non ci sarà quindi appello al CAS, come invece accaduto nel caso di Jannik Sinner che il 16 e 17 aprile si troverà in tribunale per difendersi dall’accusa della WADA che vorrebbe passare da un’assoluzione totale a 1-2 anni di stop.

Dalla stessa categoria