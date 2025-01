Sinner parte bene. Fognini si ritira: entra Passaro che vola al secondo turno

Jannik Sinner è al secondo turno dell’Australian Open 2025, Slam in cui difende il titolo ottenuto nel 2024. Il numero 1 del mondo ATP ha cominciato con un successo in tre set contro il cileno Nicolas Jarry, numero 34, per 7-6(2) 7-6(5) 6-1. Fondamentale il successo nel secondo tie-break dove si era complicato la situazione che lo vedeva avanti 6-3 e due servizi ma ha perso entrambi i punti giocati riuscendo comunque a evitare guai ulteriori ottenendo il set alla terza occasione utile. Il break immediato a inizio della frazione successiva ha spezzato l’equilibrio che regnava e l’azzurro ha dilagato.

(aggiornamenti a breve)

Per quanto riguarda gli altri azzurri in campo oggi, la notizia è che non sarà Fabio Fognini a giocare contro Grigor Dimitro ma Francesco Passaro che entra come lucky loser dopo il forfait del ligure.

Dalla stessa categoria