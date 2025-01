Sabalenka a fatica contro Putintseva, fuori Azarenka

Le due big del circuito WTA sono state entrambe chiamate a una giornata per nulla semplice in campo. Se a Sydney Iga Swiatek ha lottato per quasi tre ore e sofferto di fastidi a una coscia, con tanto di inusuale per lei medical time out e quattro antidolorifici ingeriti, poco più a nord anche Aryna Sabalenka ha dovuto essere molto reattiva per cavarsi fuori da possibili guai.

Nel terzo turno del WTA 500 di Brisbane la numero 1 del mondo si è imposta 7-6(2) 6-4 contro Yulia Putintseva che, al solito, ha messo in mostra ancora una volta quanto difficile possa essere da digerire per le migliori al mondo. I cambi di ritmo e contropiedi sono fastidiosissimi, soprattutto se c’è chi come Aryna vuole spingere e imporre la sua potenza su ogni palla, giocando quindi ad alto ritmo. In questo modo, però, con lo scambio che si allunga il dispendio è notevole e le probabilità di errore aumentano. Così, sul 3-3 nel primo parziale è la kazaka a passare avanti con un break confermato sul 4-3. Sul 5-3 è salita anche 30-0 prima di vedersi risucchiata e costretta ai vantaggi.

Sabalenka è stata brava a non scoraggiarsi quando non realizzava le prime palle del controbreak avute, e alla fine i suoi sforzi (importanti) son stati premiati. Cominciato il tie-break con altro piglio, ha preso un pesantissimo parziale e il break che le ha dato maggiore fiducia è arrivato quasi subito all’inizio del secondo. Non ha preso il largo, chiudendo soltanto al decimo game, ma quel minimo margine è stato sufficiente a evitare nuovi rientri dell’avversaria. Adesso ha un tabellone che si presenta abbastanza agevole, complice anche l’uscita di scena di tante rivali. Dai quarti, dove affronterà Marie Bouzkova, alla finale l’unica che sembra poter offrirle qualcosa di concreto sia Mirra Andreeva, ripartita abbastanza bene dopo la off season e che ha infilato subito tre buone vittorie consecutive. Oggi, per la giocatrice classe 2007, una vittoria molto netta contro Linda Noskova in cui ha messo in luce alcuni dei limiti attuali della ceca tra movimenti e tenuta sotto pressione, venendo sconfitta addirittura 6-3 6-0. Per Mirra ora c’è Ons Jabeur, vincente 6-4 1-6 6-4 contro Elina Avanesyan.

Nella parte bassa, però, tutti i colpi di scena hanno portato a dei quarti senza teste di serie e con due giocatrici a sorpresa: un match vedrà di fronte Ashlyn Krueger contro Polina Kudermetova, proveniente dalle qualificazioni e che con questo risultato entrerà in top-100, e l’altro Anhelina Kalinina contro Kimberly Birrell.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [15] Y. Putintseva 7-6(2) 6-4

M. Bouzkova b. [10] V. Azarenka 6-4 6-4

O. Jabeur b. E. Avanesyan 6-4 1-6 6-4

[8] M. Andreeva b. [12] L. Noskova 6-3 6-0

A. Krueger b. S. Lamens 7-5 6-0

[Q] P. Kudermetova b. [3] D. Kasatkina 6-1 2-6 7-5

A. Kalinina b. Y. Yuan 6-1 6-4

[WC] K. Birrell b. A. Potapova 7-6(2) 6-2

