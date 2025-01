Rybakina: “Vukov? Non mi ha mai trattata male”

A 24 ore dall’ufficializzazione di una indagine nei confronti di Stefano Vukov, ex coach di Elena Rybakina che la kazaka vuole ora riprendere nel proprio team a due mesi dall’annuncio di Goran Ivanisevic, la partita del Kazakistan in United Cup è stata l’occasione per chiedere un nuovo parere alla campionessa di Wimbledon 2022 sulla vicenda.

In conferenza stampa, dunque, Rybakina ha risposto così: “Io sto lavorando con Goran e nel frattempo escono questi articoli. L’unica cosa che posso dire e l’ho già detta è che lui (Vukov, nda) non mi ha mai trattata male o nulla di simile. Ora io lavoro con Goran, sono felice di come il lavoro stia procedendo per queste prime settimane. Poi come ho detto Stefano torna nel team perché lo conosco da sei anni e ci sono tante cose che possiamo fare anche fuori dal campo. Chiaramente non sono contenta della situazione. Non sono contenta dei commenti che leggo, soprattutto da persone dentro al circuito. Sono coach attuali, commentatori. Non è corretto. L’unica cosa che posso dire è che non mi ha mai trattata male. Ho rispetto per lui per tutto quello che ha fatto per me da quando mi ha preso che ero fuori dalle prime 200 del mondo. Fatemi un nome di un altro allenatore che ha ottenuto tutto questo successo con qualcuna fuori dalla top-200 fino a vincere uno Slam e portarla al top”.

