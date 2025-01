Ivanisevic a Bounces: Se resto con Rybakina? Sono qui, per ora

Dopo il maremoto che ha investito il team di Elena Rybakina dall’annuncio l’1 gennaio del ritorno di Stefano Vukov e l’inchiesta ufficializzata sul conto dell’allenatore italo-croato dalla WTA, sono arrivate oggi le (mezze) parole di Goran Ivanisevic. Ufficializzato come nuovo allenatore della kazaka a inizio novembre, il campione di Wimbledon lascia trapelare a Bounces che sarebbe pronto ad andarsene non appena usciranno novità dalla procedura dell’associazione femminile.

Ben Rothenberg lo ha incrociato per conto del (suo) nuovo portale online dalle parti di Melbourne Park, con Rybakina che oggi ha giocato un set di allenamento con Emma Raducanu in vista dell’Australian Open che partirà la notte italiana tra sabato e domenica, ed è riuscito a ottenere qualche dichiarazione che pur incapace di dire tanto sulla vicenda essendo ancora in corso un’indagine, ha comunque fatto abbastanza.

“Insomma, non è bello per nessuno” ha detto il coach croato. “C’è un’investigazione in corso, potrò dire tutto solo alla fine, ma fino ad allora… Ho parlato con Elena, le ho detto quello che penso. Sono qui, per ora. Non so cosa accadrà in un paio di giorni. Ma per il momento sono qui. Vorrei restare, e vorrei che tutto possa andare per il meglio, ma prendiamo la situazione giorno per giorno”. Quando gli è stato chiesto della reazione alla notizia, Goran ha risposto: “Non voglio… È una situazione molto strana, per cui non voglio dire. Posso parlarti solo una volta che la WTA avrà preso una decisione. Non sappiamo ancora quando arriverà, ci dicono ogni giorno una cosa diversa, speriamo entro fine settimana”. Alla domanda su una sua partenza: “Mettiamola così: per ora sono qui. Voglio solo attendere novità dalla WTA: penso sia la cosa giusta. E poi vediamo cosa accadrà. In ogni caso, non voglio guardare troppo avanti. Oggi è martedì, rimaniamo a martedì”.

