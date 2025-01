Gauff supera una sfinita Swiatek, Fritz la chiude: agli USA la United Cup

È stata una finale di United Cup piuttosto combattuta, ma alla fine gli Stati Uniti hanno vinto quattro set su cinque e si sono aggiudicati l’edizione 2025 del torneo grazie a Coco Gauff e Taylor Fritz grandi protagonisti contro Iga Swiatek e Hubert Hurkacz.

Si è fermata in finale per il secondo anno consecutivo la corsa della Polonia, che ha pagato a carissimo prezzo la giornata poco brillante della sua leader e si è dimostrata purtroppo per la squadra ancora poco organizzata non avendo qualcuno che possa in qualche modo sopperire a momenti negativi della numero 2 WTA. Lo si è visto in Billie Jean King Cup a novembre, lo si è ritrovato in questo torneo dove per esempio sia Hurkacz sia Jan Zielinski l’hanno eletta a vero ‘boss’ del gruppo e sono sembrati tutti aggrappati a lei molto più del dovuto. Proprio ieri, in conferenza stampa, un giornalista faceva i complimenti a entrambi per i successi in singolare contro il Kazakistan e Hubert praticamente spendeva l’intera risposta parlando di quanto abbia voluto dire per la squadra la grande vittoria di Swiatek contro Elena Rybakina. Iga lo ha guardato dicendogli: “Pure tu hai vinto”. Lui: “Sì, un po’”. Come a dire: sei tu a valere davvero qui.

Swiatek oggi non è riuscita a fare il suo, rimediando la seconda sconfitta consecutiva contro Gauff e un 6-4 6-4 dove ha sbattuto continuamente contro la grande solidità da fondo campo della statunitense che magari non ha messo a segno alcun vincente nel primo parziale, ma ha tenuto continuamente sotto pressione l’avversaria con alto ritmo, buoni angoli di dritto (fattore niente male visto quanto abbia pagato in passato) e lavorando tanto sulle incertezze della polacca molto lontana da una buona condizione atletica e che sul finire di gara è sembrata pure pagare un ulteriore fastidio, stavolta alla gamba sinistra. Nei primi game Swiatek sembrava non avere controllo dei colpi, come nella prima parte di gara contro Rybakina. Risaliva da 0-2 a 3-2 e servizio, ma non aveva costanza e il servizio oggi ha faticato come non mai in questa settimana, con addirittura 3 doppi falli già solo nel primo parziale. Spingeva molto più che nelle precedenti partite, perché l’avversaria chiedeva uno sforzo ulteriore, ma oggi non aveva le possibilità di gestire il proprio gioco. I 19 gratuiti del primo parziale, compresi gli ultimi due punti persi malamente e dove ha anche sbattuto con forza la mano sulla coscia fasciata, mostravano quanto fosse in affanno.

Nel secondo parziale, malgrado anche un buon inizio e il break sul 2-2 a seguito di punti piuttosto ben giocati, non ha saputo continuare e confermare la propria leadership, con Gauff che rientrava e teneva alta la pressione da fondo campo fino al prendersi la vittoria. Poco dopo, Fritz si è imposto ugualmente contro Hurkacz. 6-4 5-7 7-6(4) il punteggio finale col polacco che ha provato in tutti i modi a prendere quel punto dell’1-1 salendo di livello nel secondo set e cogliendo il break decisivo sul 6-5, mentre nel terzo è rimasto agganciato fino al tie-break decisivo dove però il numero 4 del mondo ha comunque prevalso. Per gli USA è il secondo successo su tre edizioni, dopo quello del 2023 contro l’Italia.

USA b. Polonia 2-0

[USA] C. Gauff b. [POL] I. Swiatek 6-4 6-4

[USA] T. Fritz b. [POL] H. Hurkacz 6-4 5-7 7-6(4)

