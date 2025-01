Sabalenka comincia il 2025 con una finale, battuta Andreeva

La numero 1 del mondo torna all’ultimo atto a Brisbane. Aryna Sabalenka come nel 2024 ha cominciato la nuova stagione raggiungendo immediatamente una finale, nel Queensland, nel WTA 500 alla Pat Rafter Arena.

Un buon cammino, in vista soprattutto di un tentativo di tris all’Australian Open che è successo per l’ultima volta a Martina Hingis dal 1996 al 1998, dove ha avuto partite in cui doveva gestire la propria superiorità da fondo stando attenta a non voler strafare. Oggi, contro Mirra Andreeva, la prestazione probabilmente migliore segno anche che ha capito bene in questa settimana quando alzare la marcia.

Bella partita per la ragazzina del 2007 attesa quest anno all’ingresso in top-10 (che fa sempre strano dirlo, ma i progressi continui l’hanno portata ormai dentro la top-20 e lei stessa punta già alto) e che per un set e mezzo ha lottato quanto ha potuto per incartare il gioco di spinta e ritmo della rivale, ma da metà del secondo parziale la forbice tra le due si è allargata in maniera sempre più netta fino al 6-3 6-2 conclusivo. In finale Sabalenka avrà ora la sorpresa del torneo e un’altra sorella minore: Kudermetova, Polina. Finito l’anno ai margini della top-100, la sorella di Veronika ha cominciato la stagione 2025 addirittura con una finale in un WTA 500 dopo essere passata dalle qualificazioni, garantendosi un approdo nei pressi della top-50.

La sua partita simbolo è stata agli ottavi, quando ha superato Daria Kasatkina numero 3 del seeding e numero 10 del mondo per 1-6 6-2 7-5 rientrando da 0-4 nel set decisivo. Oggi un “agevole” 6-4 6-3 contro Anhelina Kalinina, in cui però ha anche avuto bisogno di un medical time out per far rifiatare un po’ il gomito che ha ammesso a fine gara essere abbastanza infiammato dopo il sovraccarico di lavoro di una settimana completamente inaspettata. Da notare, però, il rovescio che possiede perché la palla corre tanto da quel lato e domani cercherà un’impresa quasi impossibile provandosi ad affidarsi tanto su quel colpo.

