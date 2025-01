Beffa Cechia: Machac si ritira per crampi, USA in finale

Sarà tra Polonia e Stati Uniti la finale della United Cup 2025 e se la nazionale europea ha superato brillantemente nella nottata italiana il Kazakistan, la squadra americana ha avuto un’iniziale prova dominante seguita da un esito incredibile nella seconda partita.

2-0 il punteggio conclusivo nella serie contro la Cechia e l’unica partita terminata è stata quella tra Coco Gauff e Karolina Muchova, dove la numero 3 del mondo ha avuto ancora una volta la meglio e col punteggio di 6-1 6-4 comportandosi molto bene sulle palle break concesse salvandone 8 su 9. La seconda sfida invece, tra Taylor Fritz e Thomas Machac, si è conclusa in maniera talmente imprevista che ha portato pure a dei fischi dalle tribune verso un tennista ceco nervosissimo al punto poi da sfogare tutta la propria rabbia verso la panchina.

Machac era risalito da 1-4 nel primo set per imporsi 7-6(4) e a metà del secondo parziale faceva segnare l’allungo che sembrava poter ipotecare il risultato. Ha pure avuto due match point, però non sfruttati, e dal 5-2 è scivolato indietro 5-6 e servizio per l’americano, quando ha deciso di dire basta. L’impressione generale è che si fosse spento completamente, cominciando a buttare via punti su punti senza una logica ma solo con la fretta. Traducendo però quanto ha urlato alla panchina dopo aver subito il break del 6-5: “Sono sei game che ho i crampi per colpa delle condizioni, non me ne frega più niente. Non mi darò ancora fastidio, non mi darò fastidio per niente, non me ne frega niente. Sto faticando da quattro game ormai e questo (Fritz, nda) ha semplicemente ributtato la palla di là. Non gioco più, non voglio rendermi ridicolo. Non posso più vincere, non riesco più a saltare per servire”.

E così, domenica mattina alle 7:30 in Italia, la sfida per il titolo sarà tra la squadra polacca e quella a stelle e strisce: Hubert Hurkacz contro Taylor Fritz, Iga Swiatek contro Coco Gauff e un eventuale doppio misto decisivo che potrebbe anche rivedere in campo gli stessi protagonisti.

USA b. Cechia 2-0

[USA] C. Gauff b. [CZE] K. Muchova 6-1 6-4

[USA] T. Fritz b. [CZE] T. Machac 6-7(4) 6-5 ritiro

