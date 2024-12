United Cup: il Kazakistan è agli spareggi, bene la Gran Bretagna

Forse parlare di sorpresa è eccessivo, ma il Kazakistan ha dominato il testa a testa che doveva decidere le sorti del Gruppo C della United Cup contro la Grecia che pure rappresenta una delle poche nazionali in grado di schierare entrambi i singolaristi di alta classifica.

Sia Stefanos Tsitsipas sia Maria Sakkari, però, hanno fallito. Quest ultima già contro la Spagna aveva subito un netto 6-2 6-1 contro Jessica Bouzas Maneiro e oggi, pur dando un po’ più di verve alla sua prova è uscita dal campo sconfitta 6-3 6-4 contro Elena Rybakina. Il finalista dell’Australian Open 2023, invece, è stato battuto 6-4 7-6(3) contro Alexander Shevchenko e il 2-0 aveva così promosso la nazionale kazaka ancor prima di arrivare al doppio misto dove comunque Zhibek Kulambayeva e il capitano-giocatore Aleksandar Nedovyesov si sono imposti 2-6 6-3 10-6 contro Despina Papamichail e Petros Tsitsipas.

Il Kazakistan, dunque, è la prima delle quattro squadre a Perth che tra l’1 e il 2 gennaio competeranno negli spareggi per la Final 4. Quasi nulle, per la Grecia, le speranze di essere ripescata come migliore delle seconde classificate tra girone A, C ed E avendo pessime percentuali sia nel computo dei match vinti, sia nei set e nei game.

Nel match della sessione diurna a Sydney, invece, la Gran Bretagna comincia il suo torneo con un successo solo al doppio decisivo contro l’Argentina. Un 2-1 che sblocca subito la loro classifica ma non mette fuori gioco i sudamericani che avendo a loro volta vinto per 2-1 l’esordio contro l’Australia sono ancora in corsa quantomeno per un piazzamento tra le migliori seconde dei tre gironi B, D, e F. Fondamentale ai britannici l’apporto di Katie Boulter, che ha vinto il suo singolare per 6-2 6-3 contro Nadia Podoroska e ha poi aiutato Charles Broom nel doppio misto in cui hanno battuto 7-6 7-5 Maria Lourdes Carle e Martin Thomas Etcheverry, il quale aveva superato Billy Harris 3-6 6-3 6-2.

