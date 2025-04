Stoccarda: si comincia con le maratone. Potapova sfiderà Sabalenka

Nella giornata che dovrebbe essere “light” del WTA 500 di Stoccarda, con il lunedì che da tradizione vede un numero risicato di partite per via delle nazionali che garantiscono un giorno in più di riposo a tutte le giocatrici impegnate nel fine settimana, gli organizzatori potevano mandare in campo al massimo solamente tre partite: tutte quelle del primo quarto di tabellone, occupato da Aryna Sabalenka.

La numero 1 del mondo ha scoperto così la sua avversaria per la giornata (probabilmente) di mercoledì: sarà Anastasia Potapova, impostasi in due ore e 40 minuti di gioco contro Clara Tauson per 2-6 7-6(8) 6-3. Ha rischiato grosso, perché dopo essere stata dominato nel primo set ha dovuto pure recuperare da due momenti abbastanza delicati nel secondo: anzitutto uno 0-30 sul 5-5 e poi, mancati tre set point, ha cancellato con coraggio il match point per Tauson sull’8-7 nel tie-break attaccando col dritto dopo un buon servizio mentre, sull’8-8, ha sempre spinto non lasciando mai entrare la danese, che si è arresa nel punto successivo. Dopo aver sentito anche delle vesciche, Clara è crollata di energie e di testa, scivolando indietro 1-5 nel set decisivo. La rimonta si è fermata solo a metà, perché sul 3-5 non ha tenuto la battuta in quello che poteva essere il game del 4-5 e Potapova ha conquistato la vittoria riproponendo la semifinale del 2023 contro la numero 1 del seeding.

Nelle altre due partite di giornata, Elise Mertens ha dovuto lottare in un continuo testa a testa contro Aliaksandra Sasnovich durato un set intero prima di prevalere 7-6(3) 6-2. La sua avversaria al secondo turno sarà Diana Shnaider: la numero 8 del seeding si è imposta nel match che ha concluso la giornata, anche questo abbondantemente sopra le due ore chiudendo 5-7 6-2 6-4 contro Veronika Kudermetova.

Risultati

A. Potapova b. C. Tauson 2-6 7-6(8) 6-3

E. Mertens b. [Q] A. Sasnovich 7-6(3) 6-2

[8] D. Shnaider b. [Q] V. Kudermetova 5-7 6-2 6-3

