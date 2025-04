WTA Stoccarda: Sabalenka cerca la prima Porsche, Paolini apre contro Lys

PARTE ALTA DEL TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye

A. Potapova vs C. Tauson

E. Mertens vs [Q] A. Sasnovich

[Q] V. Kudermetova vs [8] D. Shnaider

[4] C. Gauff vs bye

[WC] T. Maria vs [LL] E. Seidel

[WC] J. Niemeier vs [WC] L. Siegemund

[WC] E. Lys vs [5] J. Paolini

PARTE BASSA DEL TABELLONE

[6] M. Andreeva vs M. Kostyuk

E. Alexandrova vs L. Sasmonova

M. Frech vs R. Sramkova

bye vs [3] J. Pegula

[7] E. Navarro vs B. Haddad Maia

A. Ostapenko vs [Q] D. Yastremska

D. Vekic vs [Q] J. Fett

bye vs [2] I. Swiatek

