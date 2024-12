La Cechia vola con Muchova, la Germania elimina il Brasile

Dopo la Spagna, sconfitta il 27 dicembre contro il Kazakistan e ieri contro la Grecia, la United Cup ha la seconda nazionale già eliminata: il Brasile. I sudamericani dopo la netta sconfitta contro la Cina nel match inaugurale sono stati travolti anche dalla Germania e per Beatriz Haddad Maia in particolare c’è stata la seconda bruciante sconfitta in volata.

La numero 1 della squadra, unica top-50 tra uomini e donne, non è riuscita a portare nemmeno un punto nelle due partite e il 5-7 6-4 7-5 subito contro Gao Xinyu all’esordio è stato replicato dal 6-3 1-6 6-4 odierno ad opera di Laura Siegemund. Un punto cruciale per i campioni uscenti, perché la tedesca nell’ultimo periodo è andata abbastanza in calando pur mantenendo vivo un carattere indomito malgrado le ormai 37 primavere. Alexander Zverev, a quel punto, ha avuto vita facile contro Thiago Monteiro, sconfitto 6-4 6-4.

La Germania giocherà ora per vincere il Gruppo E contro la Cina. Sono favoriti in entrambi i singolari, soprattutto vista l’assenza forzata di Zheng Qinwen che ha cambiato i propri programmi nella preparazione dopo una off season in cui è stata sommersa da eventi e nuovi contratti di sponsorizzazione, per cui potrebbe anche non esserci bisogno del doppio decisivo.

Un po’ più sofferto del previsto il successo della Cechia, invece, contro la Norvegia. La nazionale scandinava, come al solito presente grazie solo e unicamente a Casper Ruud, con questo format trova comunque modo di esprimere valore e soltanto la maggiore qualità di Karolina Muchova ha garantito il successo a una delle possibili outsider di questo torneo. La finalista del Roland Garros 2023 ha cominciato con un ottimo 6-2 6-2 contro Malene Helgo ed è stata la grande protagonista del 6-4 6-4 nel doppio decisivo, contro Victor Durasovic e Ulrikke Eikkeri, assieme a un Thomas Machac a sua volta invece un po’ più altalenante dopo le quasi tre ore di singolare contro Ruud che si è imposto 7-6(6) 5-7 6-4. Ruud non è poi andato in campo nel misto, probabilmente per far riposare la coscia sinistra massaggiata in almeno due cambi campo sul finire del proprio match di singolare.

Gruppo E (Perth)

Germania b. Brasile 2-0

[GER] L. Siegemund b. [BRA] B. Haddad Maia 6-3 1-6 6-4

[GER] A. Zverev b. [BRA] T. Monteiro 6-4 6-4

Gruppo B (Sydney)

Cechia b. Norvegia 2-1

[CZE] K. Muchova b. [NOR] M. Helgo 6-2 6-2

[NOR] C. Ruud b. [CZE] T. Machac 7-6(6) 5-7 6-4

[CZE] K. Muchova/T.Machac b. [NOR] U. Eikkeri/V. Durasovic 6-4 6-4

Dalla stessa categoria