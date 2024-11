Ranking ATP/WTA: Sinner, egemonia assoluta. Fritz n. 4

Jannik Sinner re del tennis. Dopo aver conquistato due Slam, il fuoriclasse altoatesino ha fatto proprie anche le ATP Finals, dominando il torneo in una maniera che non ammette repliche: nessun set perso in cinque incontri, nessun avversario che sia stato in grado di togliergli più di quattro game in un singolo parziale.

Sinner resta dunque saldamente in vetta al ranking mondiale, detenendo lo scettro per la ventiquattresima settimana consecutiva. Di più: il suo vantaggio sui diretti inseguitori è talmente cospicuo da garantirgli fin da ora la certezza di restare numero uno anche al termine degli Australian Open, in cui sarà chiamato a difendere il titolo.

Jannik, infatti, è a quota 11830 punti, contro i 7915 di Alexander Zverev, secondo, e i 7010 di Carlos Alcaraz, terzo. Le trentasei settimane complessive da numero uno di quest’ultimo sono ormai nel mirino.

Ai piedi del podio (con 5100 punti) si issa il finalista di Torino, Taylor Fritz, che sorpassa Daniil Medvedev, da lui battuto nel round robin, stabilendo il nuovo career high. Fin qui lo statunitense era stato al massimo quinto, per la prima volta il 27 febbraio dell’anno scorso.

A seguire, la semifinale raggiunta in Piemonte, dove ha sconfitto Alcaraz e Rublev, consente a Casper Ruud di strappare la sesta posizione di fine anno all’assente Novak Djokovic, che dunque retrocede in settima.

Tra gli azzurri, dietro a Sinner, troviamo Lorenzo Musetti (17; 0), Flavio Cobolli (32; 0), Matteo Berrettini (35; 0), Matteo Arnaldi (37; + 1), Luciano Darderi (44; 0), Lorenzo Sonego (53; 0) e Fabio Fognini (84; – 1).

Dopo averla sfiorata più volte, varca con merito la soglia della top 100 Mattia Bellucci (100; + 4): il ventitreenne mancino di Busto Arsizio mette a frutto il piazzamento in semifinale nel Challenger di Kobe.

Seguono, oltre il centesimo posto, Luca Nardi (110; – 5), Francesco Passaro (114; + 1), Matteo Gigante (142; + 1) e Stefano Napolitano (170; + 1).

Tutto fermo nelle posizioni che contano del ranking WTA, con il circuito maggiore in pausa di fine anno. Sul podio Aryna Sabalenka precede Iga Swiatek e Coco Gauff.

Subito dietro, si conferma quarta la migliore italiana, Jasmine Paolini. Alle sue spalle, tra le azzurre, figurano Elisabetta Cocciaretto (53; + 1), Lucia Bronzetti (78; 0), Sara Errani (104; + 1), Martina Trevisan (126; 0) e Lucrezia Stefanini (153; 0).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Taylor Fritz (+ 1), 5 Daniil Medvedev (- 1), 6 Casper Ruud (+ 1), 7 Novak Djokovic (- 1), 8 Andrey Rublev, 9 Alex de Minaur, 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Jasmine Paolini, 5 Qinwen Zheng, 6 Elena Rybakina, 7 Jessica Pegula, 8 Emma Navarro, 9 Daria Kasatkina, 10 Barbora Krejcikova.

