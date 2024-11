Ranking ATP/WTA: Sabalenka regina del 2024. Paolini splendida quarta

Aryna Sabalenka è per la prima volta numero uno di fine anno. Il ranking WTA aggiornato al termine delle Finals di Riyadh, di fatto quello year end in campo femminile, vede svettare davanti a tutte la ventiseienne bielorussa, che dunque impedisce ufficialmente a Iga Swiatek di concludere la terza stagione consecutiva da regina.

Nel 2024 la campionessa di Minsk si è aggiudicata due Slam, confermando la vittoria agli Australian Open di dodici mesi innanzi e prendendosi anche gli US Open, più i “1000” di Cincinnati e Wuhan. Non è riuscita, però, a fregiarsi anche del titolo di “Maestra”, fermandosi al penultimo atto dinanzi alla futura vincitrice, Coco Gauff, che consolida il proprio terzo posto.

Subito dietro, a un passo dal podio, troviamo la straordinaria Jasmine Paolini, che difende la sua quarta posizione dall’assalto della cinese Qinwen Zheng. Quest’ultima, comunque al career high con il numero 5 (+ 2) grazie alla finale raggiunta, le resta dietro per appena quattro punti (5344 a 5340).

Nessuna giocatrice italiana aveva mai concluso un’annata così in alto. Fin qui il record era detenuto da Sara Errani, sesta nel 2012; poi Francesca Schiavone, settima nel 2010, e Flavia Pennetta, ottava nel 2015. Per Paolini due finali Major (Roland Garros e Wimbledon) e il trionfo nel “1000” di Dubai, oltre a tante grandi soddisfazioni anche in doppio.

Dal canto suo, Zheng si mette alle spalle Elena Rybakina e Jessica Pegula, ambedue eliminate nel round robin, che scendono un gradino ciascuna.

In top ten rientra l’altra semifinalista, Barbora Krejcikova (decima; + 3): lascia spazio alla ceca la statunitense Danielle Collins (undicesima; – 1).

Molto più in basso, da segnalare la risalita della rumena Irina-Camelia Begu (83; + 19), che ha conquistato il titolo nel “125” di Cali.

Tra le azzurre, dietro a Paolini, figurano Elisabetta Cocciaretto (54; 0), Lucia Bronzetti (78; 0), Sara Errani (105; – 2), Martina Trevisan (126; + 1) e Lucrezia Stefanini (153; 0).

Nel ranking ATP sono stati sottratti, come di consueto in anticipo, i punti relativi alle scorse Finals. In vetta, per la ventitreesima settimana di fila, resta saldamente Jannik Sinner, che precede Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.

L’emorragia di punti patita da Novak Djokovic (sesto; – 1), vincitore dell’edizione 2023 del torneo dei “Maestri”, permette a Taylor Fritz di eguagliare il career high al quinto posto.

Poco dietro, il match vinto contro Sonego a Metz (dove ha dato forfait subito dopo) consente ad Andrey Rublev di strappare l’ottava posizione ad Alex de Minaur.

Appena al di sotto della top ten, perde terreno Holger Rune, tredicesimo (– 2), scavalcato da Stefanos Tsitsipas (undicesimo) e Tommy Paul (dodicesimo), che guadagnano un posto ciascuno.

Molto più in basso, spiccano i balzi in avanti compiuti da coloro che si sono aggiudicati gli ultimi “250” stagionali, fra l’altro partendo entrambi dalle qualificazioni: Denis Shapovalov (56; + 22), impostosi a Belgrado, e Benjamin Bonzi (78; + 46), che ha sbancato Metz. Per Shapovalov, che è stato numero 10 nel settembre 2020, è appena il secondo titolo in carriera nel Tour maggiore, e giunge a distanza di cinque anni dal primo, colto nell’ottobre 2019 a Stoccolma. Per Bonzi si tratta, invece, del primo centro in assoluto.

Oltre il centesimo posto, si distinguono il redivivo Kei Nishikori (107; + 25), che ha fatto suo il Challenger di Helsinki, e il sorprendente Hamad Medjedovic (112; + 44), finalista a Belgrado.

Tra gli azzurri, dietro a Sinner, troviamo Lorenzo Musetti (17; 0), Flavio Cobolli (32; 0), Matteo Berrettini (35; 0), Matteo Arnaldi (38; 0), Luciano Darderi (44; – 1), Lorenzo Sonego (53; – 2) e Fabio Fognini (83; – 9).

Seguono, oltre il centesimo posto, Mattia Bellucci (103; + 2), Luca Nardi (105; – 3), Francesco Passaro (115; – 4), Matteo Gigante (143; – 4) e Stefano Napolitano (171; – 7). Esce dai duecento Stefano Travaglia (218; – 27).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Daniil Medvedev, 5 Taylor Fritz (+ 1), 6 Novak Djokovic (- 1), 7 Casper Ruud, 8 Andrey Rublev (+ 1), 9 Alex de Minaur (- 1), 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Jasmine Paolini, 5 Qinwen Zheng (+ 2), 6 Elena Rybakina (- 1), 7 Jessica Pegula (- 1), 8 Emma Navarro, 9 Daria Kasatkina, 10 Barbora Krejcikova (+ 3).

