Ranking ATP/WTA: Sinner eguaglia Wilander. Sabalenka torna n. 1

Jannik Sinner eguaglia Mats Wilander. Almeno per il tempo passato sulla cima del mondo. L’altoatesino, fresco di trionfo nel Six Kings Slam (lo sfarzoso torneo esibizione di Riyad), inizia oggi la ventesima settimana consecutiva in vetta al ranking ATP: esattamente tante quante ne trascorse il fuoriclasse svedese, che fu numero uno dal 12 settembre 1988 al 29 gennaio 1989.

L’azzurro, peraltro, è già certo di mantenersi sul trono fino al termine della stagione e, dunque, di andare ben oltre lo scandinavo, che nell’88 si aggiudicò tre Major su quattro. Ora, davanti a Jannik, nella speciale classifica della permanenza in testa, c’è proprio il suo grande rivale Carlos Alcaraz (appena sconfitto in Arabia Saudita), a quota trentasei.

In fondo alla top ten mondiale si registra uno scambio di posizioni: grazie alla finale raggiunta a Stoccolma, Grigor Dimitrov strappa la nona ad Alex de Minaur. Poco dietro, colui che ha negato il successo al bulgaro, Tommy Paul, scavalca Hubert Hurkacz in dodicesima piazza (e sale alla decima nella Race, in piena corsa per l’approdo alle Finals di Torino).

Tra i venti, Jack Draper (18; + 1) ritocca il career high senza giocare, sfruttando il calo di Ben Shelton (23; – 6), che nella corrispondente settimana dell’anno scorso aveva vinto il “500” di Tokyo.

Bene anche Jiri Lehecka (28; + 5) e il redivivo Roberto Bautista Agut (45; + 15), rispettivamente finalista e vincitore ad Anversa, nonché Aleksandar Vukic (72; + 13) e Gabriel Diallo (87; + 31), spintisi al penultimo e all’ultimo atto ad Almaty.

Molto più in basso, da rimarcare il recupero del tre volte campione Slam Stan Wawrinka (169; + 48), semifinalista a Stoccolma dopo aver eliminato Andrey Rublev. In netto calo, invece, Gael Monfils (52; – 11) e Pavel Kotov (75; – 16).

Tra gli italiani, dietro a Sinner, troviamo Lorenzo Musetti (17; + 1), Flavio Cobolli (31; – 1), Matteo Arnaldi (37; – 1), Matteo Berrettini (41; + 1), Luciano Darderi (42; + 2), Lorenzo Sonego (49; + 1), Fabio Fognini (77; – 1) e Luca Nardi (100; – 3).

Oltre il centesimo posto figurano Mattia Bellucci (102; + 4 con la finale nel Challenger di Olbia), Francesco Passaro (110; – 1), Matteo Gigante (138; + 12 con la semifinale a Olbia), Stefano Napolitano (162; – 3) e Stefano Travaglia (190; + 4).

Passando al settore femminile, Aryna Sabalenka si riappropria del numero uno, scavalcando Iga Swiatek per 41 punti (9706 a 9665). Per la bielorussa comincia dunque oggi la nona settimana complessiva davanti a tutte, dopo le otto passate tra l’11 settembre e il 5 novembre dell’anno scorso.

Nella top ten del ranking WTA rientra Daria Kasatkina (nona; + 2), impostasi nel “500” di Ningbo. La ventisettenne di Togliatty, che non figurava tra le dieci migliori dall’edizione datata 3 luglio 2023 (n. 10), avvicina così il proprio record: numero 8 nell’ottobre di due anni or sono. A lasciarle spazio nell’élite mondiale è Danielle Collins (undicesima; – 2), mentre Beatriz Haddad Maia resta decima.

Prosegue la crescita della diciassettenne russa Mirra Andreeva (17; + 2), che, avendo raggiunto il match clou nel medesimo evento, stabilisce il nuovo primato personale. Bene anche Karolina Muchova (25; + 5), fermatasi al penultimo atto.

Più in basso, si distinguono le, sorprendenti, maggiori protagoniste del “250” di Osaka, entrambe provenienti dalle qualificazioni: l’olandese Suzan Lamens (88; + 37), che ha fatto suo il titolo, e l’australiana Kimberly Birrell (111; + 27), da lei sconfitta in finale.

In forte discesa, al contrario, Elise Mertens (36; – 8), Taylor Townsend (66; – 15), Clara Burel (67; – 13), Lesia Tsurenko (120; – 24) ed Elena-Gabriela Ruse (122; – 26).

Per quanto concerne le azzurre, Jasmine Paolini si conferma sesta. Dietro alla finalista di Roland Garros e Wimbledon figurano Elisabetta Cocciaretto (52; – 2), Lucia Bronzetti (84; – 6), Sara Errani (91; – 1), Martina Trevisan (128; + 5), Lucrezia Stefanini (166; – 7) e Giorgia Pedone (198; + 4).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Daniil Medvedev, 6 Taylor Fritz, 7 Andrey Rublev, 8 Casper Ruud, 9 Grigor Dimitrov (+ 1), 10 Alex de Minaur (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka (+ 1), 2 Iga Swiatek (- 1), 3 Coco Gauff, 4 Jessica Pegula, 5 Elena Rybakina, 6 Jasmine Paolini, 7 Qinwen Zheng, 8 Emma Navarro, 9 Daria Kasatkina (+ 2), 10 Beatriz Haddad Maia.

