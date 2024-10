Ranking ATP/WTA: Paolini da record, eguagliata Schiavone

Jasmine Paolini come Francesca Schiavone. La ventottenne nata a Castelnuovo di Garfagnana sale oggi al quarto posto del ranking WTA, eguagliando il miglior piazzamento mai ottenuto nella storia della classifica computerizzata da una tennista italiana, appunto la Leonessa milanese, che vi arrivò il 31 gennaio 2011.

In singolare, nel corso di una stagione straordinaria, che l’ha vista anche diventare campionessa olimpica nel doppio (assieme a Sara Errani), Paolini si è aggiudicata il “1000” di Dubai e ha raggiunto due finali Slam, al Roland Garros e a Wimbledon.

Oggi, in seguito alla cancellazione dei punti relativi alle Finals 2023, si mette alle spalle Elena Rybakina, che resta quinta, e Jessica Pegula, che retrocede dalla quarta alla sesta posizione. E a breve potrebbe persino mettere nel mirino il podio, visto che il gradino più basso, occupato da Coco Gauff dietro alle per ora staccatissime Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, dista appena 86 lunghezze (5144 a 5230).

Leggermente più in basso, il crollo di Beatriz Haddad Maia (17; – 7), che nella corrispondente settimana dell’anno scorso si era aggiudicata l’Elite Trophy di Zhuhai, permette a Danielle Collins di rientrare in top ten: la statunitense è decima (+ 1).

Tra coloro che approfittano del brusco calo patito dalla brasiliana figurano le russe Anna Kalinskaya (11; + 1), Diana Shnaider (14; + 2), semifinalista nel “500” di Tokyo, e Mirra Andreeva (16; + 1), che non è scesa in campo: tutte stabiliscono i rispettivi career high.

Più in basso, brillano le protagoniste del “250” di Guangzhou: la trionfatrice Olga Danilovic (52; + 34) e la finalista Caroline Dolehide (78; + 23), partita dalle qualificazioni. Molto bene anche la rediviva Sofia Kenin (88; + 67), spintasi all’ultimo atto in Giappone. In discesa Maria Sakkari (31; – 9) e Marketa Vondrousova (39; – 8).

Tra le azzurre, dietro a Paolini abbiamo Elisabetta Cocciaretto (54; – 2), Lucia Bronzetti (77; + 7 con la semi a Guangzhou), Sara Errani (89; + 2), Martina Trevisan (136; – 8), Lucrezia Stefanini (163; + 3). Esce dalle duecento Giorgia Pedone (205; – 7).

Nel ranking ATP Jannik Sinner comincia oggi la ventunesima settimana in vetta, una in più di quelle totalizzate da Mats Wilander tra il settembre 1988 e il gennaio 1989.

Immobile la top ten, irrompe tra i quindici Jack Draper (15; + 3), che migliora il primato personale grazie al titolo conquistato nel “500” di Vienna. Impressiona la crescita del britannico, il quale un anno fa, di questi tempi, era appena numero 91.

Dopo essere uscito per una settimana dai venti, vi rientra prontamente Ben Shelton (19; + 4), finalista nel “500” di Basilea. Lo statunitense è stato battuto a sorpresa nel match clou da Giovanni Mpetshi Perricard, al secondo centro in carriera dopo quello colto lo scorso maggio nel “250” di Lione. Il ventunenne francese, che non ha mai perso il servizio nell’intero torneo, mette così a segno un sonante + 19, issandosi al trentunesimo posto, suo nuovo record personale.

Da segnalare il debutto fra i cinquanta del diciannovenne ceco Jakub Mensik (48; + 3), nei quarti a Vienna dalle qualificazioni. Più in basso, da sottolineare la risalita di Denis Shapovalov (80; + 15), nei quarti a Basilea, e il balzo in avanti di Otto Virtanen (96; + 18), vincitore del Challenger di Brest.

In netto calo Félix Auger-Aliassime (27; – 8), che dodici mesi or sono aveva sbancato Basilea.

Tra gli italiani, dietro a Sinner, troviamo Lorenzo Musetti (16; + 1 con la semifinale a Vienna), Flavio Cobolli (32; – 1), Matteo Berrettini (36; + 5 con i quarti in Austria), Matteo Arnaldi (38; – 1), Luciano Darderi (43; – 1), Lorenzo Sonego (52; – 3) e Fabio Fognini (79; – 2).

Scivola, per ora, fuori dai cento Luca Nardi (102; – 2). Il pesarese è seguito da Mattia Bellucci (105; – 3), Francesco Passaro (111; – 1), Matteo Gigante (138; 0), Stefano Napolitano (164; – 2) e Stefano Travaglia (191; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Daniil Medvedev, 6 Taylor Fritz, 7 Andrey Rublev, 8 Casper Ruud, 9 Grigor Dimitrov, 10 Alex de Minaur.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Jasmine Paolini (+ 2), 5 Elena Rybakina, 6 Jessica Pegula (- 2), 7 Qinwen Zheng, 8 Emma Navarro, 9 Daria Kasatkina, 10 Danielle Collins (+ 1).

