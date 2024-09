Ranking ATP/WTA: Gadecki e Kartal, balzi inattesi. Sinner, 15 da n. 1

Olivia Gadecki e Sonay Kartal. Sono queste due giocatrici, pressoché sconosciute al grande pubblico fino alla settimana passata, a meritarsi un’inattesa copertina del pezzo dedicato alle classifiche mondiali. Già, perché sia l’australiana sia la britannica, entrambe ventiduenni, compiono un balzo imponente nel ranking WTA, irrompendo tra le prime cento in seguito alle loro brillanti prestazioni nei tornei del circuito maggiore.

Partendo dalle qualificazioni, Gadecki – nata a Gold Coast nell’aprile 2002, due semifinali in doppio misto raggiunte agli Australian Open – si è spinta al match clou nel “500” di Guadalajara, eliminando lungo il percorso la seconda favorita Danielle Collins. Ciò le consente di mettere a segno un clamoroso + 64, che la porta direttamente dal n. 152 al n. 88.

È andata fino in fondo Kartal – nata a Londra nell’ottobre 2001, spintasi al terzo turno nell’ultimo Wimbledon -, che ha trionfato nel “250” di Monastir, anche lei dopo aver iniziato il cammino dal tabellone preliminare. Per la tennista di origini turche un quasi altrettanto sontuoso + 55, con un salto dal n. 151 al n. 96.

La graduatoria femminile vede uscire dall’élite mondiale Barbora Krejcikova (undicesima; – 2), che nella corrispondente settimana dell’anno scorso aveva fatto suo il “500” di San Diego. Ad approfittarne sono Maria Sakkari, nona, e Danielle Collins, decima, che risalgono un gradino ciascuna.

Tra le venti, da segnalare il career high della russa Diana Shnaider (sedicesima; + 1), che scavalca la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Si avvicina alle trenta la polacca Magdalena Frech (32; + 11), che ha sbancato Guadalajara e stabilisce così il nuovo record personale.

Dal Messico escono bene anche la semifinalista Camila Osorio (61; + 19) e Kamilla Rakhimova (73; + 16), giunta nei quarti, mentre da Monastir brilla la finalista Rebecca Sramkova (102; + 34).

In brusco calo, al contrario, Sofia Kenin (90; – 36), finalista dodici mesi or sono a San Diego, nonché Ashlyn Krueger (69; – 18) e Lin Zhu (106; – 28).

La migliore azzurra, Jasmine Paolini, si conferma quinta. Dietro a Elisabetta Cocciaretto (55; + 2), risalgono Lucia Bronzetti (75; + 11), semifinalista a Monastir, e Martina Trevisan (87; + 12), nei quarti a Guadalajara). In calo Sara Errani (91; – 15), mentre brilla Lucrezia Stefanini (160; + 18), approdata al secondo turno in Messico dalle qualificazioni.

Tutto fermo nelle prime trentacinque posizioni del ranking ATP, guidato da Jannik Sinner per la quindicesima settimana di fila, con il circuito maggiore fermo per la disputa della Coppa Davis. A guadagnare maggior terreno sono i protagonisti dei Challenger in programma: Christopher O’Connell (75; + 12), impostosi a Guangzhou, Quentin Halys (98; + 10) e Jacob Fearnley (129; + 35), rispettivamente finalista e vincitore a Rennes. In discesa, invece, Federico Coria (93; – 14).

Tra gli azzurri, dietro a Sinner troviamo Lorenzo Musetti (19; 0), Flavio Cobolli (32; 0), Matteo Arnaldi (33; 0), Luciano Darderi (41; 0), Matteo Berrettini (43; 0), Lorenzo Sonego (50; 0), Fabio Fognini (79; + 1) e Luca Nardi (87; + 3 con la semifinale a Guangzhou).

Oltre il centesimo posto, alle spalle di Francesco Passaro (107; – 1) e Mattia Bellucci (108; – 6), si distingue Andrea Pellegrino (144; + 31), finalista nel Challenger di Stettino: il pugliese avvicina notevolmente il suo primato (n. 136 nel settembre di due anni fa). Seguono Stefano Napolitano (145; – 1), Matteo Gigante (155; 0), Giulio Zeppieri (188; + 3) e Stefano Travaglia (196; + 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Novak Djokovic, 5 Daniil Medvedev, 6 Andrey Rublev, 7 Taylor Fritz, 8 Hubert Hurkacz, 9 Casper Ruud, 10 Grigor Dimitrov.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Jessica Pegula, 4 Elena Rybakina, 5 Jasmine Paolini, 6 Coco Gauff, 7 Qinwen Zheng, 8 Emma Navarro, 9 Maria Sakkari (+ 1), 10 Danielle Collins (+ 1).

