US Open: Sabalenka e Gauff si accendono dopo un set, out Azarenka

Le due teste di serie più alte della parte bassa del tabellone femminile dello US Open sono entrambe ai quarti di finale ed entrambe, per la prima volta nel torneo, devono lasciare un set per strada. Aryna Sabalenka, numero 2, e Coco Gauff, numero 3, hanno infatti superato Ekaterina Alexandrova ed Elina Svitolina accendendosi dopo un primo parziale deludente.

La finalista della passata edizione ha impiegato una mezz’ora per trovare i suoi colpi, perdendo continuamente il braccio di ferro da fondo campo e l’iniziativa contro Alexandrova che in passato ha anche avuto modo di batterla in occasioni importanti come finali, ma in uno Slam la questione in teoria vedeva i valori effettivi entrare in gioco. Sabalenka ha dovuto attendere, ma dal secondo set in poi ha preso il comando e la resa della sua avversaria è stata fin troppo netta col punteggio conclusivo di 2-6 6-1 6-2 a spiegare meglio di tante parole il cambio radicale dell’inerzia.

Aryna al prossimo turno affronterà Elise Mertens, numero 33 del seeding, ex compagnia di doppio con cui ha vinto tanto tra 2019 e inizio 2021, momento in cui diventò anche numero 1 del mondo della specialità. La belga ha fatto un ottimo cammino fin qui dopo essere stata spostata di zona per un forfait tardivo di una collega e lei che dalla parte alta fu spostata nell’ultima sezione con questa nuova testa di serie e cominciando con una vittoria in rimonta contro Veronika Kudermetova ha ripetuto la circostanza questa notte con un 6-7(4) 7-5 6-4 contro Madison Keys.

Gauff, dopo un inizio abbastanza tranquillo, ha avuto in Svitolina la prima avversaria un po’ di peso e l’impatto non è stato forse quello voluto. Sono riemerse alcune delle difficoltà di questi mesi, la fretta e la confusione tattica, vari errori, e il primo set è finito nelle mani dell’ucraina per 6-3. Con l’inizio del secondo Coco ha cercato più che altro di affidarsi al suo carattere, riuscendo a passare indenne i primi game al servizio ed è riuscita a essere cinica approfittando dell’unica chance di break avuta, sul 3-2. Nel set decisivo il calo fisico dell’ucraina, che convive da mesi con vari fastidi, ha portato la numero 3 del seeding fino al 5-2 e servizio. Non ha concretizzato in quell’occasione, ma pochi minuti dopo ha chiuso la partita col punteggio di 3-6 6-3 6-3. Per lei ora la rivincita del match perso a Wimbledon contro Emma Navarro, impostasi 6-4 4-6 6-3 contro Marta Kostyuk.

Ci sarà anche la riedizione del match valso la medaglia d’oro alle Olimpiadi, perché Zheng Qinwen (6-2 6-1 contro Jule Niemeier) sfiderà Donna Vekic (7-5 6-4 contro Peyton Stearns). Paula Badosa invece continua nel suo momento positivo salvando match point e superando Elena Gabriela Ruse 4-6 6-1 7-6(10-8) e agli ottavi di finale se la vedrà contro Wang Yafan, che ha battuto 6-4 3-6 6-1 Victoria Azarenka.

