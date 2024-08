US Open: Bronzetti avanti per ritiro, fuori Trevisan

È di una vittoria, per ritiro, e una sconfitta il bilancio della prima giornata azzurra al femminile allo US Open. Lucia Bronzetti è avanzata al secondo turno infatti a causa del ritiro dell’avversaria, Lulu Sun, dopo aver vinto il primo parziale mentre Martina Trevisan è stata superata da Taylor Townsend.

Partendo dalla romagnola, scivolata ora al numero 76 del mondo, c’era per lei un primo turno da tenere in considerazione perché la neozelandese di origine svizzera aveva fatto ottimi risultati recenti tra i quarti di finale a Wimbledon partendo dalle qualificazioni e la finale raggiunta nemmeno 48 ore fa a Monterrey. Proprio quest ultimo traguardo, però, ha tolto tante energie a Sun. Terminata la partita contro Linda Noskova nella notte di domenica, è stata chiamata a un importante tour de force per arrivare come poteva a Flushing Meadows e a essere subito in campo.

Sfortune del sorteggio, fatiche accumulate, e per lei dopo un primo parziale con anche un medical time out è arrivata la decisione di non poter proseguire. Bronzetti, dal canto suo, raccoglie una vittoria e 140.000 dollari di montepremi aspettando ora la numero 2 del seeding Aryna Sabalenka. La bielorussa, finalista qui un anno fa, ha cominciato il suo cammino con una prova di buon livello contro la qualificata Priscilla Hon. Il 6-3 6-3 nasce da un primo parziale in cui ha avuto subito un break di vantaggio, condotto bene fino al 5-3 dove ha evitato rischi inutili prendendosi il set in risposta. Nel secondo è rimasta sempre avanti sebbene un piccolo, ininfluente calo tra il 3-1 e il 4-3.

Nulla da fare per Trevisan, invece. La numero 90 del mondo ha avuto di fronte un sorteggio pessimo, sulla carta, che tale si è poi rivelato. Taylor Townsend sta infatti attraversando la fase migliore della carriera, in un contesto come lo US Open che adora perché sa elettrizzarsi ancor di più con l’atmosfera circostante e proprio qui risale una delle sue migliori corse Slam in carriera col quarto turno raggiunto nel 2019, fermata in tre set solo dalla futura campionessa Bianca Andreescu. La statunitense ha dominato il primo parziale, per poi imporsi 6-2 7-5 e al prossimo turno avrà la numero 26 del seeding Paula Badosa, che ha comodamente superato Viktorija Golubic 6-0 6-3.

