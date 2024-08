Ranking ATP/WTA: risale Sonego, sette italiani in top 50

La collezione di trofei su ogni superficie è completa. Dopo aver trionfato sull’erba (Antalya 2019), sulla terra (Cagliari 2021) e sul cemento indoor (Metz 2022), Lorenzo Sonego ha ottenuto il quarto centro pieno in carriera nel Tour maggiore, primeggiando sul cemento all’aperto di Winston-Salem. Ciò gli vale un avanzamento di dieci gradini nel ranking ATP, dove si issa al quarantottesimo posto (il primato personale è il n. 21 dell’ottobre di tre anni fa).

Con il torinese diventano ben sette gli azzurri tra i primi cinquanta. Davanti a Lorenzo troviamo, nell’ordine, Jannik Sinner, in vetta per la dodicesima settimana (eguagliato Boris Becker), Lorenzo Musetti (18; 0), Matteo Arnaldi (30; 0), Flavio Cobolli (31; 0), Luciano Darderi (37; + 1) e Matteo Berrettini (44; 0). È davvero una stagione d’oro per il tennis nostrano, considerato anche che sono già dieci i titoli ottenuti (cinque Sinner, tre Berrettini, uno Darderi e, appunto, Sonego), un evento mai accaduto in precedenza.

Alle spalle di Sonego figurano Fabio Fognini (71; 0), Luca Nardi (90; + 2), Mattia Bellucci (101; + 1), Stefano Napolitano (135; + 1), Francesco Passaro (145; + 2), Andrea Pellegrino (170; – 1), Giulio Zeppieri (171; 0) e Matteo Gigante (175; 0).

Per il resto, nulla si muove tra i primi venti. Più giù, da rimarcare l’ingresso tra i cinquanta del giovane statunitense Alex Michelsen (49; + 3), che a Winston-Salem ha raggiunto la finale (dov’è stato graziato dalla squalifica per aver colpito una spettatrice con una pallata), e la risalita del belga David Goffin (78; + 12), approdato al penultimo atto.

Nel ranking WTA, immobile la top ten, si segnala il sorpasso al dodicesimo posto effettuato da Emma Navarro, semifinalista nel “500” di Monterrey, ai danni di Daria Kasatkina: per la statunitense si tratta del nuovo career high.

Brillano anche altre protagoniste dell’evento messicano: su tutte, la vincitrice Linda Noskova (25; + 10), ma anche la finalista Lulu Sun (41; + 16) ed Erika Andreeva (75; + 14), spintasi ai quarti.

Il balzo maggiore tra le cento lo compie però Mccartney Kessler, sorprendente trionfatrice nel “250” di Cleveland. La venticinquenne nata a Calhoun, che aveva debuttato fra le cento solo due settimane fa, mette a segno uno squillante + 35, che la porta direttamente al numero 63. In forte calo, al contrario, la spagnola Sara Sorribes Tormo (115; – 42), che era la detentrice del titolo.

La migliore azzurra, Jasmine Paolini, si conferma quinta. Seguono Elisabetta Cocciaretto (65; – 1), Lucia Bronzetti (76; – 7), Martina Trevisan (90; + 1), Sara Errani (96; – 2) e Lucrezia Stefanini (162; + 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Novak Djokovic, 3 Carlos Alcaraz, 4 Alexander Zverev, 5 Daniil Medvedev, 6 Andrey Rublev, 7 Hubert Hurkacz, 8 Casper Ruud, 9 Grigor Dimitrov, 10 Alex de Minaur.

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jasmine Paolini, 6 Jessica Pegula, 7 Qinwen Zheng, 8 Barbora Krejcikova, 9 Maria Sakkari, 10 Jelena Ostapenko.

Dalla stessa categoria