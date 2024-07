Osaka torna al successo a Wimbledon dopo 6 anni, bene Gauff e Andreescu

Era dall’edizione di Wimbledon del 2018 che Naomi Osaka non riusciva a vincere una partita nello Slam londinese. La sua attitudine a questa fase di stagione era stata spesso deficitaria, oltre agli anni in cui ha dovuto anche convivere coi suoi problemi personali. Fa sempre specie parlarne in questi termini, perché avrebbe la possibilità di renderla una superficie su cui raccogliere grande risultati vista la potenza e la qualità del suo gioco, forse ancor più che la terra battuta.

Oggi l’ex numero 1 del mondo ha mostrato come, malgrado comunque alti e bassi importanti, ci sia questa voglia di cambiare un po’ la sua storia personale. Che è ormai il leit motiv di questi mesi dove nessuno si aspettava granché e già sulla terra rossa ha fatto vedere qualche sprazzo speciale. Non è un successo contro Diane Parry, pur con tutta la qualità che la giovane francese sa mettere in campo, a decidere le sorti del suo Slam, ma il 6-1 1-6 6-4 è un altro passo nella giusta direzione. C’è stato il buco, importante, del secondo set e dell’inizio del terzo dove ha perso quattro volte la battuta, ma la reazione dal 3-1 Parry è stata importante perché non si è lasciata andare e il dritto le è arrivato in soccorso nel sesto game dove ha messo le basi per il controbreak e lo scatto in avanti, con l’allungo decisivo grazie al nuovo break fatto segnare sul 5-4. Al prossimo turno sfiderà la numero 19 del seeding Emma Navarro, anche lei non troppo esperta di questi campi essendo appena alla seconda partecipazione a Wimbledon.

Tutto molto semplice per Coco Gauff, invece, che un anno fa lasciava con grande amarezza questo torneo già al primo turno per mano di Sofia Kenin. Impegnata in un altro derby a stelle e strisce, la numero 2 del seeding si è imposta per 6-2 6-1 contro Caroline Dolehide e sfiderà al prossimo turno la qualificata Anca Todoni, vincitrice per 7-5 6-1 contro la lucky loser Olga Danilovic. Buona giornata anche per Bianca Andreescu, che ha battuto 6-4 6-2 Jaqueline Cristian e avrà ora uno dei secondi turni più interessanti contro Linda Noskova, impostasi 7-6(2) 6-1 contro Sara Errani.

