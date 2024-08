Collins: “Non voglio queste falsità”. Intanto torna in campo per il doppio

Il terzo set tra Iga Swiatek e Danielle Collins, nei quarti di finale del torneo Olimpico di tennis a Parigi 2024, si è acceso a livello di tensione nel terzo set. La numero 1 del mondo ha vinto per ritiro col punteggio di 6-1 2-6 4-1, ma al momento della stretta di mano la statunitense le ha detto qualcosa che ha lasciato senza parole Iga.

Il terzo set, a dir la verità, è parso abbastanza carico di tensione tra il toilette break della polacca, la pallata al costato della statunitense (che ha subito chiesto scusa), la frase di Collins rivolta a Swiatek di stare al tempo imposto da chi serve ed essere successivamente beccata da qualche sostenitore della polacca prima di chiedere MTO per un problema fisico che l’ha costretta a uscire dal campo.

Rientrata dopo una lunga pausa, Danielle ha giocato un game e mezzo prima di gettare la spugna. Intervistata a fine gara ha dichiarato circa la conversazione a rete con la polacca: “Ho detto a Iga che non doveva essere non sincera circa il mio infortunio. C’è tanto che succede davanti alle telecamere, molti entrano in campo con grande carisma ma in realtà fuori sono tutt’altro. Io non ho avuto la migliore esperienza in campo, e non ho bisogno che qualcuno non sia sincero verso di me. Ognuno può essere quello che vuole, ma io non ho bisogno di queste falsità”.

La polacca, a sua volta, ha replicato alla stampa che lei non ha detto nulla e cercava solo di augurarle una pronta guarigione soprattutto dopo il medial time out fuori dal campo durato circa otto minuti sul punteggio di 3-0 per Swiatek. A proposito, Danielle ha detto che ha sofferto in questi giorni di un colpo di sole, dolori addominali, crampi e ha trovato pesantemente disdicevole l’assenza di bottigliette d’acqua fresche a bordo campo. Un paio d’ore dopo e Collins era di nuovo in campo per il match di doppio con Desirae Krawczyk contro Nadiia e Lyudmyla Kichenok.

