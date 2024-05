OkTennis magazine – Ma chi gioca a Parigi? Scarica la rivista

Madrid ha dato il via alla stagione dei ritiri, Roma ha fatto il pieno di assenze e ora il Roland Garros rischia di pagare il conto finale. Sinner e Alcaraz sono in forse, Berrettini pure, Musetti ce la farà, Lehecka probabilmente no, Nadal avrebbe bisogno di più tempo. Medvedev e Rublev vengono da periodi agitati. E Djokovic in crisi irreversibile perde anche con Tabilo… Insomma, viste le premesse, una domanda è lecita: chi giocherà al Roland Garros?

Swiatek, Sabalenka e Rybakina possono essere considerate le big-3 della WTA?

In più lo speciale su Monte-Carlo, il ritiro di Camila Giorgi e tanto altro ancora.

Clicca sui link sotto e scarica, gratuitamente, la rivista:

