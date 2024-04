BJK Cup: Raducanu porta la Gran Bretagna alle Finals, bene Swiatek e la Polonia

Dopo i primi verdetti della mattinata italiana, con il Giappone di Naomi Osaka e l’Australia già qualificate alle Billie Jean King Finals di Siviglia del prossimo novembre, nel pomeriggio si sono scoperti i nomi di altre tre nazionali: Polonia, Slovacchia e Gran Bretagna.

A Biel, in Svizzera, dopo l’importantissimo successo di ieri di Magdalena Frech che ha dato il vantaggio di 2-0 alle polacche, Iga Swiatek non poteva sbagliare. La numero 1 del mondo, pur con alti e bassi durante tutto il corso della due giorni di gare, è riuscita a fare il suo battendo oggi Celine Naef 6-4 6-3 e portando alla sua squadra il punto del 3-0 definitivo. Indietro 3-1 nel primo parziale, Iga ha ribaltato la situazione e nel secondo, fermatasi la serie positiva sul 4-1 e 15-40, è stata di nuovo brava a ritrovare concentrazione ed efficacia quando la sua avversaria è andata a servire sul 3-4. Vittoria che evita ogni genere di patema, che viene bissata da quella (ininfluente per l’esito della serie) del doppio con Maja Chwalinska e Katarzyna Kawa che hanno battuto 7-6(3) 6-1 Jil Teichmann e Simona Waltert.

Netto 3-0 anche per la Slovacchia contro la Slovenia, con il punto decisivo conquistato dalla sedicenne Renata Jamrichova, all’esordio assoluto con la maglia della nazionale maggiore e impostasi 6-2 6-0 contro Veronika Erjavec. Anche qui, il doppio a punteggio già consolidato ha premiato le slovacche, con Viktoria Kuzmova e Tereza Mihalikova che hanno battuto 6-1 2-6 10-6 Pia Lovric ed Ela Nala Milic.

La sorpresa più grande, però, è arrivata dalla Francia. A Le Portel la Gran Bretagna ha fatto il colpaccio, imponendosi contro le padrone di casa prima ancora del doppio decisivo, trovando due punti su altrettanti singolari grazie a Katie Boulter e (soprattutto) Emma Raducanu. Per la prima il 7-5 6-0 contro Clara Burel ha voluto dire addirittura la prima vittoria in carriera sul rosso nel circuito maggiore, raddrizzando una partita dove l’avversaria aveva servito per il primo parziale. Burel, tra l’altro, è subentrata a Caroline Garcia, non al meglio già ieri e che ha dovuto alzare bandiera bianca. Così, alle britanniche si è aperto il grande spiraglio per una vittoria quasi insperata alla vigilia, puntando tutto sul feeling che ieri Raducanu aveva trovato nella rimonta contro l’ex numero 4 del mondo. E rimonta è stata anche oggi, con un palpitante 4-6 6-1 7-6(1) contro un’ottima Diane Parry dove la campionessa dello US Open 2021 è stata avanti 5-2 nel set decisivo prima di vedersi rimontare fino al 5-5, mancare due match point sul 6-5 e involarsi poi in un tie-break dominato e chiuso 7-1.

Risultati

Polonia b. Svizzera 4-0

[POL] I. Swiatek b. [SUI] C. Naef 6-4 6-3

[POL] M. Chwalinska/K. Kawa b. [SUI] J. Teichmann 7-6(3) 6-1

Slovacchia b. Slovenia 4-0

[SVK] R. Jamrichova b. [SLO] V. Erjavec 6-2 6-0

[SVK] V. Kuzmova/T. Mihalikova b. [SLO] P. Lovric/E. Milic 6-1 2-6 10-6

Gran Bretagna b. Francia 3-1

[GBR] K. Boulter b. [FRA] C. Burel 7-5 6-0

[GBR] E. Raducanu b. [FRA] D. Parry 4-6 6-1 7-6(1)

Squadre qualificate d’ufficio alle Finals 2024: Canada (campione in carica), Italia (finalista 2023), Spagna (paese ospitante)

Squadre qualificate alle Finals 2024 dopo i qualifiers: Polonia, Slovacchia, Australia, Giappone, Gran Bretagna

