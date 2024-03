Halep vince l’appello: squalifica ridotta e conclusa, può tornare già a Miami

Simona Halep ha vinto l’appello al CAS contro la squalifica di quattro anni inizialmente comminata per la positività all’antidoping causata dal Roxadustat allo US Open 2022 e la successiva infrazione riscontrata al passaporto biologico.

La rumena, nei fatti, è già libera di tornare a giocare perché la corte d’appello ha stabilito infatti una riduzione della pena fino a nove mesi, già trascorsi. L’ex numero 1 del mondo, nei fatti, potrebbe già essere al via del prossimo WTA 1000 di Miami se il torneo le concederà una wild-card.

Halep era stata fermata dopo la sconfitta al primo turno dello US Open di ormai due anni fa e poche settimane dopo, passato anche un intervento chirurgico per curare un problema al naso, ha ricevuto la notifica della positività a un controllo durante lo Slam. Da lì è cominciato un calvario che l’ha vista ferma più di un anno dove lei ha sempre ribadito la propria innocenza all’accusa più grave a cui andava incontro: essere una che ha alterato volontariamente le proprie prestazioni per trarre un vantaggio.

Simona, che andava in appello contro due infrazioni, ha visto passare entrambe le tesi difensive.

Sul test antidoping risultato positivo il tribunale ha accettato la tesi per cui la rumena non sapesse che l’integratore consegnatole da Mouratoglou e il suo team contenesse la sostanza dopante, Roxadustat, di cui lo stesso tecnico ha ammesso sia in tribunale durante il processo di primo grado sia in un successivo video la colpa di non aver controllato bene gli ingredienti segnati. Di fatto, questo ha convinto il tribunale d’appello a cancellare la volontarietà nell’assunzione (per alterare risultati) della ex numero 1 del mondo in favore della involontarietà e negligenza.

Ulteriormente, però, l’infrazione del passaporto biologico che si riferiva a un test con campioni del sangue effettuato in data 22 settembre è stato cancellato in quanto il tribunale ha accertato i valori del sangue di un test fatto il 9 settembre dalla rumena in previsione di un intervento al naso effettuato poco dopo. Questo, con la testimonianza rilasciata da Halep di non tornare più in campo per i rimanenti tornei del 2022, ha di fatto scagionato la rumena e cancellato l’infrazione.

