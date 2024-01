Italiani e dintorni/ Speranze e delusioni nella prima settimana del 2024

Prima settimana della nuova stagione negativa per i nostri eroi impegnati chi nei tornei Atp (Arnaldi e Musetti), chi nella United Cup (Sonego) e chi nei challenger.

L’unico sufficiente è il primo di questi che vince due match al terzo a Brisbane (nel primo con Fucsovics rimontando e annullando un match point) ma perde al cospetto di un Safiullin sempre più in crescita: la top 40 è ad un passo per il sanremese che vuole continuare a salire, come sta facendo da qualche anno a questa parte.

Deludente la prima settimana di Musetti: vince il match d’esordio ad Hong Kong contro la wild card locale Wong ma perde senza batter ciglio per 6-4 6-3 contro Kotov (che lo segue di 40 posizioni nella classifica Atp).

Guadagnerà comunque 3 posizioni questa settimana e difenderà il nulla fino a Montecarlo: speriamo riesca a risalire dal pessimo periodo che va avanti dall’estate 2023.

Sonego perde entrambi i match all’United Cup: buona la prima apparizione dove è costretto a cedere il passo a Zverev al terzo (che poi vincerà il torneo con la sua Germania) dopo aver vinto il primo set.

Pessima sconfitta per 6-4 6-4, senza lottare come da sua abitudine, contro Mannarino: per Lorenzo ci vorrebbe una scintilla per dargli un po’ di fiducia, magari una vittoria al quinto lottando all’esordio in Australia lo aiuterebbe a risalire la china.

Gaio e Giannessi eliminati al primo turno di qualificazioni a Brisbane mentre Zeppieri, dopo aver battuto all’esordio Jasika, perde in rimonta contro quel che resta di Dominic Thiem, poi uscito nettamente contro Nadal al primo turno: peccato per Giulio, battere l’austriaco gli avrebbe garantito una vetrina davvero interessante per il ritorno in campo del 22 volte campione Slam.

Anche nei challenger la musica è la stessa: tante sconfitte nei primi turni, solo Gigante e Passaroriescono a raggiungere i quarti di finale.

Il primo sconfitto dal canadese Diallo per 7-6 6-4 a Canberra mentre il secondo perde a Nonthaburial tie break del terzo, in rimonta, contro il monegasco Vacherot.

