Ranking ATP/WTA: Djokovic, ottavo anno da n. 1. Giù Ruud, ok Humbert

Novak Djokovic numero uno di fine anno, ancora una volta. Prevalendo in tre set su Holger Rune nel match d’esordio alle Finals, il serbo si è garantito ieri sera l’ennesimo traguardo di una carriera straordinaria. Nole si è reso irraggiungibile da Carlos Alcaraz, anche qualora lo spagnolo dovesse vincere il torneo da imbattuto e lui perdere i restanti incontri.

Djokovic, che nel 2023 ha conquistato tre Slam (più una finale), guarderà tutti dall’alto in basso per l’ottava stagione complessiva (le precedenti: 2011-12, 2014-15, 2018, 2020-21). Mai nessuno era riuscito a fare tanto: prima di lui, il recordman era Pete Sampras a quota sei (consecutive, dal 1993 al 1998). Seguono Jimmy Connors, Roger Federer e Rafael Nadal con cinque.

Il ranking ATP ratifica oggi le variazioni previste fin dalla settimana scorsa. Sono, infatti, scaduti i punti delle Finals di dodici mesi fa, e dunque, seppure i primi sei posti siano immobili, il resto della top ten è rivoluzionato.

Ne esce Casper Ruud, finalista nella kermesse torinese del 2022, che precipita dalla settima all’undicesima posizione (- 4). Il norvegese non figura nell’élite mondiale dopo oltre due anni di permanenza ininterrotta: l’ultima volta era accaduto nell’edizione della classifica datata 30 agosto 2021 (n. 11).

A giovarsi del calo di Ruud sono in diversi. Lo sorpassano, nell’ordine, Alexander Zverev (settimo; + 1), Holger Rune (ottavo; + 2), Hubert Hurkacz (nono; + 2) e un Taylor Fritz comunque in lieve calo (decimo; – 1). Hurkacz, vincitore di recente nel “1000” di Shanghai, eguaglia il record personale, stabilito l’8 novembre di due anni or sono.

Fra i primi venti debutta il francese Ugo Humbert (20; + 3), trionfatore a Metz. Vi si avvicina anche il suo connazionale Adrian Mannarino (22; + 3), che ha sbancato Sofia.

Più in basso, spiccano i balzi in avanti di Alexander Shevchenko (49; + 14), finalista a Metz, Jack Draper (61; + 21), spintosi al match clou in Bulgaria, e Pavel Kotov (68; + 12), in semi nel medesimo evento.

Entra nei cento il diciannovenne statunitense Alex Michelsen (99; + 15), che si è aggiudicato il Challenger di Knoxville, nel Tennessee. Netti cali, invece, per Félix Auger-Aliassime (29; – 7) e Hugo Gaston (101; – 18).

Tra gli italiani guida sempre Jannik Sinner, che si conferma quarto. Alle spalle dell’altoatesino troviamo Lorenzo Musetti (27; 0), Matteo Arnaldi (44; – 1), Lorenzo Sonego (47; + 2), Matteo Berrettini (90; + 1) e Flavio Cobolli (98; + 2).

Oltre il centesimo posto, ottengono i nuovi primati personali Luciano Darderi (124; + 13) e Luca Nardi (128; + 15), vincitori, rispettivamente, dei Challenger di Lima e Matsuyama.

Alle loro spalle, si segnala la risalita di Fabio Fognini (129; + 18), spintosi in semifinale a Metz, dov’era entrato in tabellone grazie a una wild card.

Seguono Giulio Zeppieri (132; – 4), Andrea Pellegrino (148; – 3), Andrea Vavassori (166; – 4), Mattia Bellucci (176; – 4), Matteo Gigante (183; – 2). Rientra nei duecento Stefano Travaglia (186; + 25), semifinalista a Helsinki da lucky loser. Dietro di lui troviamo Raul Brancaccio (194; + 2), mentre scivola fuori dai duecento Franco Agamenone (213; – 23).

Nel ranking WTA, conclusa la stagione del Tour maggiore, si verifica qualche movimento soltanto nelle posizioni di rincalzo.

Stabili le prime trentadue, la prima variazione che si incontra riguarda la statunitense Emma Navarro, impostasi agevolmente nella prova ITF da centomila dollari di Charleston, che sale al n. 33 (+ 5). In netto calo l’egiziana Mayar Sherif (59; – 10).

Fra le azzurre guida sempre Jasmine Paolini (30; 0), che precede Martina Trevisan (42; + 1), Elisabetta Cocciaretto (50; + 2), Camila Giorgi (55; + 1), Lucia Bronzetti (64; 0), Sara Errani (100; + 1) e Lucrezia Stefanini (121; – 2).

I top ten del ranking ATP: 1 Novak Djokovic, 2 Carlos Alcaraz, 3 Daniil Medvedev, 4 Jannik Sinner, 5 Andrey Rublev, 6 Stefanos Tsitsipas, 7 Alexander Zverev (+ 1), 8 Holger Rune (+ 2), 9 Hubert Hurkacz (+ 2), 10 Taylor Fritz (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Iga Swiatek, 2 Aryna Sabalenka, 3 Coco Gauff, 4 Elena Rybakina, 5 Jessica Pegula, 6 Ons Jabeur, 7 Marketa Vondrousova, 8 Karolina Muchova, 9 Maria Sakkari, 10 Barbora Krejcikova.

